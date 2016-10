L'AREB acorda traspassar els actius de BPA a Vall Banc

L’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) va acordar, en la reunió del consell d'administració d'aquest passat dilluns 10 d'octubre, la transmissió seqüencial de diferents actius i passius de l’entitat bancària Banca Privada d’Andorra, SAU a favor de Vall Banc, SAU. Així ho recull el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), fet públic aquest dijous, just l'endemà que el president del consell rector de la societat cooperativa Raiffeisen.ad, Eusebi Nomen, hagués denunciat que els actius i passius de BPA continuaven a l'entitat intervinguda arran de la publicació de la nota del FinCEN del 10 de març de 2015 i, que per tant, no havien estat traspassat a Vall Banc.

(Seguirà ampliació)