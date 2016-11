L’ADI disposarà d’un local de lloguer a peu de carrer a la zona del Govern

La memòria pressupostària per al 2017 d’Andorra Desenvolupament i Inversió (ADI), la societat pública que dóna suport als nous projectes empresarials i impulsa la diversificació econòmica a través de la iniciativa Actua, expressa la necessitat de disposar d’un local per reforçar la marca Actua i personalitzar l’acompanyament. Així, es veu necessari canviar la ubicació actual del punt d’atenció que hi ha a l’edifici administratiu, davant de Tràmits, conegut com a Actua Corner, ja que s’ha constatat que no es coneix prou bé Actua ni el seu programa d’acompanyament. Des de l’ADI es considera clau la visibilitat del seu punt d’atenció per poder prestar més serveis als empresaris, inclosa una atenció més personalitzada amb espais tancats. D’aquesta manera, es preveu el lloguer d’un local a peu de carrer per un import màxim de 35.000 euros per a l’exercici, pròxim a la zona del Govern, així com la compra del mobiliari complementari necessari (6.000 euros) i el condicionament amb possibles obres (20.000 euros).

Per consolidar i potenciar la funció d’acompanyament d’Actua es preveu la contractació d’una empresa externa per definir els processos i la metodologia a seguir (42.000 euros) i la inclusió d’una partida d’uns 30.000 euros per reforçar la part d’interpretació de plans de negoci de projectes d’alta complexitat tècnica en sectors emergents.

D’altra banda, l’ADI s’ha replantejat la idea inicial de contractar personal per establir a les ambaixades agregats econòmics. Així es dedueix de la memòria del pressupost 2017, en què s’explica que continuarà l’estratègia que es va iniciar el segon semestre del 2016, consistent a enviar cada sis setmanes dos col·laboradors a les ambaixades de París i Madrid. Aquestes persones seran les encarregades de captar els empresaris interessats a invertir a Andorra i també d’acompanyar-los al país durant tot el procés d’implantació de les seves empreses. Aquesta prova pilot disposa d’una partida pressupostària de 27.486 euros, destinada sobretot a locomoció i desplaçaments, i suposa la posada en marxa als dos estats veïns d’un procés de captació continu d’empreses, tenint en compte que han estat els primers amb els quals s’ha firmat un conveni per evitar la doble imposició.

El pressupost de l’ADI per al 2017 es rebaixa en 26.929 euros, un 2,23%, passant d’1.209.014 euros a 1.182.093 euros. Un dels objectius que la societat s’ha fixat per a l’any vinent és seguir potenciant el sector de turisme de salut i wellness captant operadors mèdics lligats a la medicina de la dona, la medicina esportiva i la medicina estètica. En vista que la majoria de centres i professionals que s’han instal·lat al país des de l’obertura econòmica provenen d’Espanya, es considera ara interessant ampliar l’oferta mèdica provinent de França. Per aquesta raó, es farà un estudi per analitzar quines especialitats i quins professionals es poden anar a captar (25.000 euros) i també es contractarà un comercial mèdic específic del mercat francès per captar professionals en base a l’estudi anterior (30.000 euros). Dins d’aquest mateix sector, es vol seguir estudiant la metodologia utilitzada en clústers similars com són el del Tirol i el de la zona de Colònia-Bonn per aprendre d’una metodologia de treball i poder preveure errors en l’estratègia d’oferta d’aquest tipus de mercat.

Una altra prioritat de l’ADI és la consolidació del clúster d’esports, per a la qual cosa es contractaran els serveis d’assessorament d’una empresa especialitzada en la creació i dinamització de clústers (75.000 euros) i s’organitzarà un cicle de conferències amb professionals reconeguts dels sectors de la salut, innovació i esports i experts en dinamització de clústers (22.000 euros).