Gay de Liébana: "Europa no sap on està Andorra"

Josep Maria Gay de Liébana, doctor en Ciències Econòmiques, doctor en Dret i Acadèmic de la Reial Acadèmia Europea de Doctors, ha fet petita la Sala de Conferències d'Andbank durant la conferència 'Economia Global vs Economia Local' celebrada aquest dimarts. L'economista ha donat algunes claus perquè Andorra diversifiqui l'economia, i ha defensat l'acord d'associació del Principat amb la Unió Europea.

Unes 150 persones, una quarantena d'empeus, han escoltat, durant gairebé dues hores les receptes de l'ecobomista. Gay de Liébana ha explicat que "Andorra s'ha de vendre a Europa, perquè a Europa no coneixen Andorra". "Andorra ha d'estar vinculada a la UE perquè si no quedarà fora de joc, si estàs en un bloc econòmic estaràs protegit, si no ho estàs, estaràs desprotegit", ha insistit.

L'economista ha tret importància al fet de la pèrdua de privilegis en el comerç, en un hipotètic escenari amb un acord d'associació, i ha explicat que si el Principat vol diversificar l'economia necessita "un ordenament jurídic alineat amb la UE, un sistema fiscal adaptat a la UE, això vol dir polítiques fiscals suaus, sense excessos ni inflacions legislatives, evitar la pressió fiscal directa i indirecta i augmentar la seguretat jurídica". Finalment, Gay de Liébana ha demanat "pacifisme polític i seguretat ciutadana", i que el Principat "millori les connexions amb Europa, això vol dir fer viable l'aeroport de la Seu, i que es converteixi en el país del wifi".

L'economista ha considerat que els models en els quals s'ha d'emmirallar el Principat han de ser Luxemburg, com a plaça financera, i Irlanda, com a centre d'operacions empresarials.