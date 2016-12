FEDA posa en marxa el projecte de cogeneració donant servei a una desena d'edificis

FEDA ha posat en marxa ja el projecte de cogeneració de Soldeu que està donant servei ja a una desena d'edificis amb la qual cosa ja s'està arribant a un 60% dels clients que hi ha en aquesta zona. Tal com ha comentat el director general de FEDA, Albert Moles, aquesta prova ha de servir per començar a fer els treballs previs per a la posada en marxa de la cogeneració a la Comella, un projecte sobre el qual l'any que ve es faran els estudis. Altres inversions previstes per al 2017 són completar l'ampliació de la xarxa elèctrica amb una nova línia entre Grau Roig i Encamp i una subestació transformadora per a la zona de la Massana i Ordino. El primer dels projectes pot tenir un cost de 15 milions i el segon entre sis i set milions i seran finançats en diferents exercicis. Pel que fa a les tarifes, en el projecte de pressupost hi ha la previsió que s'incrementin un 1,9%, tot i que és una qüestió que haurà de fixar el Govern.

El director general de FEDA, Albert Moles, ha anunciat que al llarg del darrer mes s'ha posat en marxa la planta de cogeneració de Soldeu que ja està donant servei a una desena d'edificis, la qual cosa representa el 60% del total. Aquest darrer mes, segons ha concretat Moles, han començat a funcionar els motors, la central i la xarxa de calor i s'han anat fent proves, a través de les quals s'ha pogut constatar que "el funcionament és satisfactori" i ja hi ha edificis que "ja s'estan escalfant" a través de la calefacció que els arriba d'aquest sistema de cogeneració.

Tal com ha concretat Moles de cara a l'any que ve s'aniran connectant més edificis en aquesta xarxa de calor i la intenció és que pugui anar expandint-se cap al Tarter i cap a alguna zona del poble on encara no arriba. Aquest projecte servirà com a prova per a la planta que es vol tirar endavant a la Comella i que podria donar servei a un centenar d'edificis. De cara a l'any que ve hi ha la voluntat de fer els estudis necessaris per poder començar-la a materialitzar. Aquest projecte es durà a terme en un termini d'uns tres o cinc anys i pot tenir un cost total d'entre els 15 i els 20 milions. Altres projectes que es volen començar a impulsar de cara a l'any que ve és una nova línia d'alta tensió entre l'estació transformadora d'Encamp i la de Grau Roig i que tindrà un cost de 15 milions, previstos en diferents exercicis. Altra infraestructura serà la subestació per a la zona de la Massana i Ordino, que també es començarà a fer el 2017 i que costarà entre sis i set milions. Moles ha remarcat que en els pròxims anys es farà una inversió d'entre 140 i 150 milions, és a dir, una mitjana d'uns 15 milions a l'any.

Moles ha explicat que el consum elèctric ha augmentat un 1,5% en els darrers dos anys i que en els darrers 10, l'increment ha estat del 2%. Aquest mes de novembre, ha afegit el director general de FEDA, l'increment del consum se situa en el 8%. Davant aquesta demanda creixent, ha destacat, és necessari que es busquin projectes com el de Soldeu, per poder diversificar les fonts i poder donar resposta a aquestes necessitats garantint "un servei de qualitat". I quant a les tarifes elèctriques, Moles ha manifestat que en el projecte de pressupost es preveu un increment de l'1,9%. Haurà de ser el Govern, però, qui prengui la decisió sobre aquest augment. Precisament, Moles ha justificat aquest augment per permetre finançar correctament les inversions que s'estan duent a terme i ha remarcat que tot i així, les tarifes a Andorra "són realment competitives" ja que es troben per sota de les que hi ha a molts països europeus.

Mobilitat elèctrica

Un altre projecte en el qual FEDA continuarà treballant l'any vinent és la implantació dels carregadors per als vehicles elèctrics. Actualment hi ha vuit carregadors amb 16 punts de càrrega i de cara a l'any que ve es volen instal·lar altres "vuit o deu" carregadors més. Un centenar de clients han demanat a FEDA la targeta per poder fer aquestes càrregues al carrer, de les quals ja n'hi ha hagut 669, la qual cosa correspon a "23.000 quilòmetres d'autonomia".