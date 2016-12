Espot aposta per incidir en la formació ocupacional dels aturats

La millora de la situació econòmica ha fet que el Servei d’Ocupació registri un volum d’ofertes de treball molt superior a les demandes. Segons va informar el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, el dia d’ahir es comptabilitzaven aproximadament 800 ofertes mentre que 370 persones estaven en recerca de feina. Amb tot, va recordar que els perfils d’aquests aturats no coincideixen sovint amb els llocs que cal cobrir i això fa difícil ocupar-los. Davant d’aquesta realitat, Espot va remarcar que cal incidir en la formació ocupacional d’aquestes persones “perquè pugui reeixir aquesta tasca d’intermediació” que fa el servei.

“Cal treballar molt més en aquesta formació professionalitzadora que acabi amb el lliurament d’uns certificats”, va exposar el ministre, que va recordar que l’oferta formativa s’ha d’adequar permanentment a les necessitats de les empreses. Sobre aquesta darrera qüestió va indicar que fins fa un temps es tenien un seguit de formacions professionals que s’anaven repetint i que de vegades no es corresponien a les demandes de les empreses. “Ara estem molt més en contacte”, va dir, i va recordar que cada tres mesos es renova el catàleg de formacions professionals aprovat en l’anterior legislatura “en funció dels inputs que tenim dels treballadors i els empresaris”.

A banda de treballar per fomentar l’ocupabilitat dels aturats, el Govern també assenyala que ha adoptat un seguit de mecanismes encaminats a facilitar la contractació de treballadors de fora a través d’una major flexibilització del sistema de quotes. Espot va assegurar que de moment les autoritzacions de treball que es van aprovar són suficients. En aquest sentit va exposar que cap de les quotes s’ha esgotat i va remarcar que, “sabedors de la millora econòmica i de les necessitats que tenen” els empresaris, tan bon punt alguna s’exhaureixi el Govern aprovarà una ampliació.

Espot va fer aquestes declaracions a la sortida de la reunió, que va tenir lloc ahir, de la Taula Permanent per a la Formació en el Treball, que es reuneix dos cops l’any. Espot va destacar que en la trobada es va evidenciar que tant des dels sindicats com de les patronals “hi ha un gran acord al tomb de les accions que estem duent a terme en matèria d’ocupació i formació professional”. Ahir el Govern va informar de la reforma del Servei d’Ocupació que s’està duent a terme, de la millora dels processos d’intermediació, del seguiment individualitzat i personalitzat dels aturats i de les tasques que es realitzen en formació ocupacional, així com de les polítiques d’inclusió laboral de les persones amb discapacitat amb la creació de la xarxa d’empreses inclusives.

El secretari general de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), Gabriel Ubach, va posar en relleu els programes formatius que ofereix el Servei d’Ocupació, però va lamentar que sovint la divulgació no arriba a tots els treballadors, i per aquest motiu l’entitat ajuda a donar-los a conèixer. A banda, es va mostrar crític amb el fet que encara hi hagi una bossa de persones a l’atur i que el Govern hagi aprovat 2.500 quotes noves. Ubach també va reivindicar la necessitat “que el Servei d’Ocupació sigui el que porti a terme tots els contractes laborals del país”, ja que és l’única via per saber quanta gent aturada hi ha i quanta en recerca de feina.

La directora de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Sílvia Gabarre, va celebrar que s’està treballant en la línia que va plantejar la patronal. Entre les accions va apuntar els canvis en el Servei d’Ocupació, la professionalització, el treball en projectes transversals i ajudar l’empresari a cobrir les necessitats de personal.