Esperanza Aguirre: "Si Andorra és un paradís fiscal, jo vaig convertir Madrid en paradís fiscal"

Esperanza Aguirre, "la primera dona a Espanya en ser presidenta del Senat i d'una comunitat autònoma", tal com l'ha presentada el president d'Andbank, Manel Cerqueda, ha participat aquest dijous al 15è Fòrum Empresa i Família celebrat a l'Hotel Sport Village de Soldeu, per defensar els tipus impositius baixos. "Mentre jo vaig governar, vaig convertir Madrid en un paradís fiscal, perquè no es paga patrimoni, successions, donacions i paguem cinc punts menys d'impost de la renda que els catalans, per tant, sóc algú que considera que impostos baixos signifiquen recaptació alta, creixement econòmic, prosperitat i benestar", ha explicat.

Aguirre ha visitat Andorra, "país tan gelós de la seva independència com de la seva prosperitat", per explicar les bonances de l'economia espanyola, que segons l'OCDE creixerà un 3,2% el proper any. "Les coses a Espanya no van del tot malament, sinó tot el contrari, els bons resultats econòmics s'han obtingut en un any en què el país estava amb un govern en funcions, Espanya ha crescut econòmicament, sense govern, gràcies a les empreses", ha dit Aguirre, per afegir que "els empresaris i les famílies han estat els artífexs d'aquest creixement, perquè són els que millor han reduït despeses per sortir endavant".

Aguirre, que ha parat la conferència per preguntar qui era la persona que acabava d'arribar a la sala, en referència al cap de Govern, Toni Martí, ha ressaltat la importància dels "mitjans de comunicació" per explicar les "decisions polítiques difícils" i ha carregat contra el "populisme Chavista" de Podemos. La dirigent ha reconegut que "vivim temps de crisi" i s'ha adreçat a la sala per assegurar que "els empresaris saben que una crisi és temps d'oportunitat per reformar tot allò que no funciona".

Aguirre s'ha acomiadat de la sala en català.