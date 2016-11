Es crea el primer Registre Andorrà de Morositat particular

El teixit empresarial del país ja ho ha demanat en reiterades ocasions i ara una iniciativa privada ho ha tirat endavant. Es tracta del primer Registre Andorrà de Morositat (RAM) particular i empresarial, que recollirà informació de clients morosos oferta per les empreses que pagaran el servei, així com altres incidències judicials i reclamacions d’organismes públics obtingudes del Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. “Es crea per omplir un buit, una necessitat que el teixit empresarial del Principat té”, va explicar David Castillo, soci director i impulsor de RAM.

Aquest registre tindrà en compte la llei de protecció de dades, que “sobretot va dirigida al consumidor però nosaltres interpretem que les empreses també tenen el mateix dret que els consumidors”, va comentar Castillo, que va advertir que a Andorra no hi ha una llei que reguli el fitxer de morositat i per això es basaran en la regulació espanyola, que “és més estricta en protecció de dades”, va dir.

El registre, segons Castillo, a més de respondre als neguits del sector empresarial el que farà serà disminuir la taxa de morositat i anticipar situacions de risc, “perquè si l’empresa sap que és un morós no li concedirà els seus serveis”, va comentar Castillo.

El sector bancari i l’immobiliari són, segons el creador de RAM, els que pateixen més la presència de “clients morosos professionals”. Amb tot, Castillo assegura que en la primera setmana de llançament del RAM han estat nombroses les trucades d’empreses interessades a contractar-lo.