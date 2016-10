Els sindicats afirmen que hi ha més aturats dels que manifesta el Govern

La Unió Sindical d’Andorra (USdA) i el Sindicat Andorrà de Treballadors (SAT) consideren que les xifres d’atur que va donar el ministre portaveu, Jordi Cinca, en la darrera roda de premsa posterior al consell de ministres no són reals i que el nombre de persones són més de les que reflecteixen les dades que va oferir. Cinca va explicar que els demandants inscrits al Servei d’Ocupació es van incrementar lleument el setembre passat, un 0,6% en relació al mateix mes de l’any passat, xifra que confirmaria que s’està arribant a l’atur tècnic al país.

El secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, es va mostrar contundent a l’hora de valorar les xifres que va oferir el ministre i va afirmar que “són mentida”. “Només es té en compte el nombre d’inscrits al Servei d’Ocupació, però no es diu que hi ha moltes persones que ja no recorren a aquest servei i tampoc, per exemple, que n’hi ha d’altres que han de tenir dues feines per poder sobreviure”, va manifestar Ubach, que creu que la política de Demòcrates per Andorra de “dir mitges veritats” és “similar” a la del Partit Popular (PP) a Espanya. Pel dirigent de l’USdA, “Demòcrates per Andorra viu en el seu pedestal” i només destaca que hi ha persones que guanyen sous molt elevats, “quan la realitat al carrer és molt diferent”. “L’ascensor social és cada vegada més diferenciat per a unes persones i per a altres”, va recalcar Ubach. El secretari general d’aquest sindicat opina que hi ha al voltant d’un 40% dels treballadors que han de viure amb un salari per sota de 1.000 euros, raó per la qual va reclamar de nou que el Govern faci un estudi per determinar quant es necessita realment al país perquè una família pugui fer front a totes les despeses habituals. “La gent en aquest país sobreviu, excepte els que cobren sous molt elevats, raó per la qual el que hauria de fer el Govern és treballar perquè no hi hagi tantes desigualtats”, va dir.

Per la seva banda, el secretari general del SAT, Guillem Fornieles, va manifestar que “el Govern viu als llimbs i no en el que és la realitat quotidiana del país, perquè no els importen els treballadors”. Fornieles coincideix amb Ubach que les dades d’atur que s’ofereixen oficialment no són les reals: “Hi ha més persones aturades de les que es diu perquè hi ha gent que està cansada i que ja no s’apunta al Servei d’Ocupació perquè no hi confien.” Pel secretari general del SAT, la millor manera de conèixer quanta gent sense feina hi ha s’hauria de recórrer, per exemple, a les estadístiques de la Seguretat Social sobre les baixes de treballadors que es produeixen a les empreses. “Crec que ara no hi ha mecanismes per controlar les persones que estan a l’atur perquè amb els que s’inscriuen al Servei d’Ocupació no tenim les dades reals”, va reiterar. “Als membres del Govern ja els va bé donar aquestes estadístiques i els interessa estar en els llimbs, perquè hi són per defensar els seus interessos i no els dels treballadors”, va afegir Fornieles. El màxim responsable del SAT va destacar també la gran rotació de treballadors que hi ha en algunes empreses del país “perquè el tracte és més informal i, a la llarga, acaben marxant, però això tampoc és una cosa que vulgui investigar el Govern”.

El president de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Xavier Altimir, es va mostrar d’acord amb el ministre que hi ha una part de l’actual xifra d’atur que és “estructural”, com passa a tots els països. Segons la seva opinió, el que s’ha de fer és determinar quina és la quantitat de persones que, tot i estar inscrites al Servei d’Ocupació durant molt de temps, no troben una feina per buscar “mesures” per a la seva reinserció laboral. Segons les xifres que ha facilitat aquest servei a la patronal, les empreses necessiten actualment cobrir uns 600 llocs de treball i tan sols hi ha al voltant de 400 inscrits, però molts no compleixen els requisits que es demanen.