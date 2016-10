Els Governs d'Aragó i Andorra estenen ponts davant una cinquantena d'empresaris

Un mercat laboral sòlid, amb una taxa d'atur cinc punts per sota de la mitjana espanyola, sectors productius amb creixement dinàmic, una economia diversificada amb el turisme, la tecnologia i l'especialització industrial, i una "localització immillorable" al centre de la zona més industrialitzada d'Espanya. Amb aquestes credencials ha presentat Aragó a Andorra la consellera d'Economia, Indústria i Ocupació del Govern de la comunitat aragonesa, Marta Gastón, aquest dijous durant l'acte empresarial que s'emmarca en la Setmana d'Aragó al Principat d'Andorra. Davant una cinquantena d'empresaris, els representants dels Governs aragonès i andorrà esperen que els actes preparats per a aquesta setmana serveixin per traslladar les bones relacions institucionals a l'àmbit empresarial.

"Al llarg d'aquesta setmana els beneficis d'aquesta relació entre Aragó i Andorra es veuran traduïts no només en la sintonia política, sinó també, i sobretot, per part de les empreses, dels productors aragonesos i dels clústers, amb aliances que permeten la signatura de convenis que donin beneficis a les dues economies", ha explicat aquest dijous la consellera d'Economia, Indústria i Ocupació del Govern d'Aragó, Marta Gastón, durant l'acte inaugural 'Aragó, terra d'oportunitats', que s'emmarca en la jornada empresarial que forma part de la Setmana d'Aragó al Principat. La major part dels empresaris que han participat a l'acte d'aquest dijous, 24 d'Aragó i 25 d'Andorra, pertanyen al sector de l'agroalimentació i de les tecnologies.

La visita de la consellera aragonesa ha servit per donar un impuls institucional, i de retruc empresarial, a les relacions bilaterals que mantenen els dos territoris. "Hem de materialitzar aquesta voluntat de treball continu i hem de facilitar que empresaris i potencials inversors tinguin una relació més fluïda i més fàcil", ha dit la consellera aragonesa, qui ha explicat que aquests dies ja s'han tancat alguns convenis entre les dues parts. Aragó ofereix sinergies empresarials a Andorra en matèria de clústers, sobretot en l'àmbit logístic i d'innovació, d'agroalimentació i de turisme.

"Més enllà del turisme, que és un punt de confluència d'activitat econòmica important, estem fent un pas més els dos territoris per relacionar-nos de forma més profunda, explorar oportunitats de negoci i explorar tot allò que també ens uneix, com la cultura", ha explicat el ministre d'Exteriors, Gilbert Saboya. El dirigent andorrà ha destacat la potencialitat logística aragonesa i els projectes en comú sobre diversificació energètica que mantenen els dos territoris.

L'àmbit energètic ha estat, precisament, el principal motiu d'inversió andorrana a Aragó. Entre el 2011 i el 2015, el Principat va invertir 69 milions d'euros a la Comunitat espanyola, i per contra, només 3 milions d'euros van arribar d'Aragó a Andorra.