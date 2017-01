Els comerciants relacionen la caiguda de l’IGI amb la debilitat de les vendes

Els comerciants veuen una relació entre la caiguda del 8,2% de la recaptació de l’impost general indirecte (IGI) durant el tercer trimestre del 2016 i la feblesa del consum en aquest sector. En aquest sentit, la presidenta de l’Associació de Comerciants de l’Avinguda Meritxell, Sònia Yebra, destaca que “si la recaptació de l’IGI que té a veure amb el comerç baixa vol dir que les vendes són inferiors” a les de fa un any. Per la presidenta de l’entitat, “això reflecteix que el comerç no està registrant una reactivació, contràriament al que diuen els responsables polítics”. Així, va apuntar que a mitjans de l’any passat semblava que l’activitat havia de remuntar i les expectatives eren positives. La realitat, però, no ha estat aquesta.

Yebra va lamentar que els responsables polítics només facin valoracions basades en les obertures i els tancaments de comerços. Considera que hi ha altres aspectes que cal observar, com ara les vendes, que no estan complint els objectius encara que aquests no eren gens inabastables. Des de l’entitat s’indica que l’evolució d’aquestes depèn del sector i que hi ha casos en què han estat inferiors a les de l’any passat, d’altres en què no han crescut i un altre grup en què s’han incrementat lleugerament. Globalment, però, l’associació considera que les xifres han estat negatives.

Diferents factors s’amaguen darrere d’aquest fet, segons assenyala la presidenta de l’Associació de Comerciants de l’Avinguda Meritxell. Per una banda hi ha la pèrdua de poder adquisitiu de la població i, de l’altra, el tipus de client que ve a Andorra, que gasta menys i que viatja més per oci que no pas per comprar. Yebra assenyala que diverses actuacions que s’estan posant en marxa poden ajudar a solucionar aquesta realitat. Entre aquestes s’hi troba el Pla estratègic de turisme de compres i el treball que es fa de forma conjunta a Andorra la Vella amb el Comú en relació amb l’eix comercial, que té per objectiu millorar l’espai perquè els visitants puguin gaudir de l’oci i l’inciti a les compres. Altres accions a fer pels privats són millorar els preus, l’oferta i el personal, i per la banda de les institucions públiques (en aquest cas Andorra Turisme), es troba a faltar una millor comunicació a l’estranger de l’eix comercial. A l’últim, Yebra destaca la necessitat de treballar en l’obertura econòmica i potenciar la venda online, un sector en creixement que avui troba dificultats a Andorra. La presidenta de l’entitat va indicar que aquest canal podria compensar les vendes que no s’estan fent i va lamentar que en els últims anys no s’ha fet res per facilitar els tràmits a la duana.

Per la seva banda, la directora de la Cambra de Comerç, Pilar Escaler, prefereix esperar a tenir totes les dades del 2016 abans de fer valoracions. Escaler va recordar que hi ha indicadors que creixen, com les importacions, les matriculacions, els assalariats i els visitants, a banda de les previsions de creixement del PIB. Va acceptar que el consum al comerç no està baixant però no s’està reactivant com passa en altres sectors. A banda, va recordar que tant al país com a l’estranger el model comercial està canviant. Escaler va destacar que han d’ajudar a modificar aquesta situació el pla estratègic, el pla específic que s’està impulsant al centre històric de la capital i la promoció de Vivand. “Cal treballar conjuntament per promoure i reactivar el sector”, va dir.

Així mateix, Escaler va coincidir en la necessitat d’impulsar el comerç online. Sobre aquesta qüestió va indicar que les principals barreres són els tràmits a la duana i els mitjans de pagament. La directora de la Cambra va exposar que cal analitzar les diferents fórmules de comerç a través d’internet i valorar quina és la més adequada per al país.