Els abonats a la telefonia fixa baixen un 7% a l'agost

Les dades del Departament d'Estadística facilitades aquest dilluns mostren que els abonaments per servei durant el mes d’agost se situen en 41.956 abonats als serveis de telefonia fixa, 72.697 abonats als serveis de telefonia mòbil i 30.999 abonats a Internet de banda ampla. Aquestes dades suposen un descens del 7% respecte al mes d’agost de l’any anterior en telefonia fixa i un increment del 6% en telefonia mòbil. Pel que fa als abonats a Internet de banda ampla, presenten un increment del 5,3%. Pel que fa als abonats en la telefonia fixa, destaca la variació percentual negativa en abonaments a Canals XDSI, amb un descens del 40,3% respecte al mes d’agost de l’any anterior. En telefonia mòbil destaca l'increment del 8% en els contractes.

Durant els primers vuit mesos de l’any 2016, en comparació al mateix període de l’any anterior, hi ha hagut una variació percentual negativa en telefonia fixa (6,7%). Per contra, hi ha hagut una pujada en telefonia mòbil (6,1%) i en els abonats a Internet de banda ampla (6,0%). Quant als abonaments per servei, a nivell de dades mitjanes dels darrers 12 mesos, se situen en 43.783 abonats per la telefonia fixa, amb un descens del 6% respecte al període anterior. Pel que fa a la telefonia mòbil, se situen en 71.337 abonats, amb una creixement del 6,5% i per Internet de banda ampla, se situen en 30.607 abonats, amb un increment del 6,3%.

Pel que fa al tràfic telefònic en minuts sense Internet, durant el mes d’agost d'enguany, se situa en 14,08 milions, amb una variació percentual negativa del 5,5% respecte al mes d’agost de l’any anterior. Pel que fa al tràfic nacional, ha estat de 8,62 milions de minuts (61,2% del total i amb un descens del 4,8%) i pel que fa al tràfic internacional, ha estat de 5,46 milions de minuts (38,8% del total i amb una davallada del 6,5%). Comparant els primers vuit mesos de l’any 2016 amb el mateix període de l’any 2015, hi ha una variació percentual negativa del 7,3% en el tràfic telefònic en minuts sense Internet. La causa és que el tràfic nacional té una variació negativa del 6,1% i el tràfic internacional del 9,3%. Quant al tràfic telefònic de minuts sense Internet a nivell de dades acumulades al llarg dels dotze últims mesos, se situa en 208,07 milions, amb una variació percentual negativa del 6,0% respecte al període anterior. Pel que fa al tràfic nacional, els minuts han estat de 132,28 milions (63,6% del total i amb un descens del 4,9%) i pel tràfic internacional, els minuts han estat de 75,79 milions (36,4% del total i amb una davallada del 7,8%).

Finalment el tràfic per Internet en GB, durant el mes d’agost, se situa en 1,63 milions de GB, amb un incement del 35,4% respecte al mes d’agost de l’any anterior. Pel que fa al tràfic nacional, ha estat de 473.950 GB, un 29% del total (amb un increment respecte a l’agost del 2015 del 267,0%) i pel que fa al tràfic internacional, ha estat de 1,16 milions de GB, un 71% del total. Cal destacar la variació del tràfic per Internet mòbil, que aquest mes d’agost augmenta un 57,8% respecte a l’agost de l'any passat.

En els primers vuit mesos de l’any 2016, en comparació al mateix període de l’any anterior, hi ha hagut una variació percentual positiva en el tràfic per internet del 39,3%, és a dir: el tràfic nacional ha tingut una pujada del 148,2%, el tràfic internacional del 21,0% i el tràfic per Internet mòbil del 84,5%. Quant al tràfic per Internet en GB, a nivell de dades acumulades durant els darrers dotze mesos, se situa en 18,49 milions de GB, amb un creixement 47,7% respecte al període anterior. Pel que fa al tràfic nacional, ha estat de 4,41 milions de GB, un 23,8% del total, i pel tràfic internacional ha estat de 14,08 milions de GB, un 76,2% del total.