Els abonats a Internet augmenten un 5,8% a l'octubre

Els abonaments per servei durant el mes d’octubre se situen en 41.709 abonats als serveis de telefonia fixa, 73.413 abonats als serveis de telefonia mòbil i 31.517 abonats a Internet de banda ampla, segons les dades facilitades aquest dijous pel Departament d’Estadística. Les dades confirmen la tendència a l'alça de la telefonia mòbil i d'Internet i a la baixa de la fixa. Així, aquestes dades suposen un descens del 6,5% respecte a l'octubre de l’any anterior en telefonia fixa i un augment del 6,2% en telefonia mòbil. Quant als abonats a Internet de banda ampla, presenten un increment del 5,8%. D’altra banda, el tràfic telefònic en minuts sense Internet baixa un 8,1% respecte al mes d’octubre de 2015. Tant el tràfic nacional com l'internacional han patit descensos, del 8,5% i del 7,2%, respectivament. Finalment, el tràfic per Internet en GB a l’octubre ha baixat un 14,6%.

Les dades del mes d'octubre fetes públiques aquest dijous pel Departament d'Estadística pel que fa als abonaments a la telefonia fixa i mòbil i a Internet de Banda Ampla mostren la tendència a la baixa pel que fa als telèfons fixos i a l'alça dels mòbils i d'Internet. La telefonia fixa ha baixat un 6,5% respecte al mes d'octubre de 2015, mentre que els augments de la mòbil i d'Internet han estat del 6,2 i 5,8% respectivament. Pel que fa als abonats en la telefonia fixa, destaca la baixada dels abonaments a canals XDSI (42,4%), mentre que en la telefonia mòbil cal remarcar l'augment del 7,9% en els contractes.

Així mateix, en els primers deu mesos d'enguany, en comparació al mateix període de l’any anterior, la telefonia fixa ha baixat un 6,6%, mentre que la mòbil ha pujat un 6,2% i els abonaments a Internet també han pujat (5,9%). Quant als abonaments per servei, les dades mitjanes dels darrers 12 mesos situen en 43.307 els abonats a la telefonia fixa, amb un descens del 6,3% respecte al període anterior. Pel que fa a la telefonia mòbil, se situen en 72.058 abonats, amb una pujada del 6,4% i per Internet de banda ampla se situen en 30.887, amb un increment del 6,1%.

D'altra banda, les dades mostren també una davallada del tràfic telefònic en minuts sense Internet, durant el mes d’octubre, del 8,1%. Pel que fa al tràfic nacional (un 65,7% del total), ha baixat un 8,5%, com també ho ha fet l'internacional, un 7,2%. Comparant els primers deu mesos d'enguany amb el mateix període de l’any 2015, hi ha una davallada del 7,3% en el tràfic telefònic en minuts sense Internet, amb baixades dels trafics nacional i internacional del 6,2 i del 9,1%. Quant al tràfic telefònic de minuts sense Internet, a nivell de dades acumulades al llarg dels dotze últims mesos, la baixada és del 6,2% respecte al període anterior.

Finalment, pel que fa al tràfic per Internet en GB, durant el mes d’octubre, se situa en 1,19 milions de GB, amb un descens del 14,6% respecte al mes d’octubre de 2015. Cal destacar la variació del tràfic per Internet mòbil, que aquest mes d’octubre augmenta un 51,1%. De gener a octubre, en comparació al mateix període de l’any anterior, hi ha hagut un creixement del tràfic per internet del 32,3%, amb un notable increment del tràfic nacional i del tràfic per Internet mòbil. D'altra banda, el tràfic per Internet en GB, durant els darrers dotze mesos, se situa en 18,70 milions de GB, amb un increment del 35,6% respecte al període anterior.