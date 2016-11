El pla estratègic del comerç pretén implicar el sector per vendre la marca Andorra

El pla estratègic del comerç que presentarà aquesta setmana el Govern proposarà millorar la relació dels comerços amb l’oferta turística, gastronòmica i d’oci del país. La proposta, segons el vicepresident de la Federació d’Associacions de Comerciants d’Andorra (FACA), Antonio Miralles, passa perquè els establiments comercials facin també de venedors d’Andorra com a marca i com a país. “Un pla estratègic no serà mai una clau per engegar el cotxe”, assenyalava, però, el vicepresident de la FACA, que recorda que el principal problema del sector és la reducció del diferencial de preu, que ha reduït la competitivitat dels establiments comercials del país, “i la gent ja no ve amb la idea que a Andorra trobarà les coses a meitat de preu”.

Miralles, però, considera que el repte que té el sector és aprofitar la diversificació i la important oferta comercial del país, que no es troba als països veïns. En aquest sentit, considera que caldrà saber explicar i definir les àrees comercials i de serveis, la seva especialització i “diferenciar els barris dels nuclis comercials amb atractius que siguin diferents”, i posa com a exemple la distribució del comerç que es fa en centres comercials, “de la mateixa manera que en arribar a la quarta planta tenim l’oferta d’hoteleria, cinemes i tot l’oci”. Aquesta proposta per concretar els pols d’atracció i l’oferta servirà també, segons el vicepresident de la FACA, per millorar la promoció i perquè els visitants identifiquin les àrees i els serveis que s’ofereixen.

Gent qualificada

Miralles destaca la necessitat que té el país de promocionar els seus atractius per assegurar visitants i “donar l’oportunitat que la gent conegui la cultura, la gastronomia i l’oferta lúdica del Principat”. Segons Miralles, “necessitem gent qualificada i preocupada per servir el client i que els comerços siguin venedors del país”.

Finalment, una altra de les propostes passa per transformar el comerç en un sector que cooperi i que sigui capaç de treballar en un centre comercial obert. Així, compartint aspectes com la promoció, el màrqueting i la publicitat, el sector es pot “dirigir al màrqueting, amb una visió de vendes i que es professionalitzi”. Miralles considera que la importància del pla radica en la credibilitat de les propostes i que el sector les assumeixi i les posi en pràctica.