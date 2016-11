El DepartaL'IPC avançat del novembre confirma la tendència a l'alça tot i situar-se en el 0,1% negatiu

L'Índex de Preus al Consum (IPC) estimat del mes de novembre se situa en una dècima negativa, segons el càlcul de l'IPC avançat que el Departament d'Estadística ha fet públic aquest dimecres. Aquest indicador representa un càlcul previ de l’IPC que, en cas de confirmar-se, suposaria una pujada de dues dècimes respecte de l’índex registrat l’octubre (-0,3%) i confirmaria la tendència a l'alça dels preus en els darrers mesos d'enguany.

El Departament d'Estadística ha facilitat aquest dimecres la dada de l'IPC avançat corresponent al mes de novembre, que se situa en el -0,1%. Tot i continuar en valor negatiu, aquesta dada confirmaria la tendència a l'alça dels preus des de l'estiu -puja dues dècimes respecte a l'octubre- i es podria acabar l'any en valors positius, que no es donen des de finals del 2014.

D'altra banda, la dada andorrana de l'IPC contrasta amb les dels països veïns, ja que l'IPC avançat a Espanya, al mes de novembre, se situa el 0,7% positiu, que si es confirma es mantindria respecte al mes d’octubre. Pel que fa a França, al novembre se situa en el 0,5%, amb una lleu pujada d'una dècima respecte a l'octubre.

L'indicador avançat es calcula seguint la mateixa metodologia utilitzada pel càlcul de l’IPC, encara que suposa un càlcul amb el 97% aproximat dels preus entrats. Per les sèries que encara no han estat enquestades, s’utilitza el mateix preu del mes anterior, per la qual cosa es tracta d'una informació orientativa.