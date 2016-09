El consum de carburants puja a l'agost un 7,4% respecte l'any passat

El consum d’energia durant el mes d’agost del 2016 ha estat de 22.545 TEP (tones equivalents de petroli) i de 39.595 MWh (megawatts hora), fet que suposa un increment respecte al mes d’agost de l’any anterior del 7,4% per al consum en TEP i del 6,5% per al consum en MWh, segons dades facilitades pel Departament d’Estadística. De gener fins agost del 2016 hi ha hagut un consum de 185.874 TEP i de 375.311 MWh, el que suposa un variació positiva de l’1% en TEP i una variació del 0,1% en MWh, respecte al mateix període de l’any 2015. Quant a les dades acumulades al llarg dels 12 últims mesos, el consum d’energia ha estat de 278.767 TEP i de 551.577 MWh, fet que comporta una variació percentual respecte al període anterior del 0,8% pel que fa al consum en TEP i es manté pel que fa al consum en MWh.

Les dades facilitades aquest dilluns pel Departament d’Estadística mostren que el consum d’energia en TEP durant el mes d’agost ha estat de 22.545 TEP, amb una variació percentual positiva del 7,4% respecte al mes d’agost de l’any anterior. Tots els grups amb dades representatives presenten variacions positives aquest mes d’agost, respecte al mateix mes del 2015: gasoil locomoció, amb un 8,9%, electricitat, amb un 6,5%; gasolina, amb un 4,7%, i fuel domèstic, amb un 3,8%. De gener a agost del 2016 hi ha hagut un consum d’energia en TEP de 185.874, és a dir, un 1% més que el mateix període de l’any anterior. Tots els grups amb dades representatives presenten variacions positives respecte al mateix període de l’any passat: fuel domèstic, amb un 2,8%; gasolina, amb un 2,4%, gasoil locomoció, amb un 1,2% i electricitat, amb un 0,1%. Pel que fa a les dades acumulades al llarg dels darrers dotze mesos, el consum d’energia ha estat de 278.767 TEP, fet que suposa un creixement respecte al període anterior del 0,8%. Destaquen les pujades de fuel domèstic (2%) i gasolina (1,9%).

Pel que fa al consum d’energia elèctrica durant el mes d’agost ha estat de 39.595 MWh, amb un creixement del 6,5% respecte al mes d’agost de l’any anterior. Presenten variacions positives remarcables els següents segments: estacions d’esquí, amb un 23,3%, usos domèstics, amb un 14,2% i enllumenat públic, amb un 13,1%. D’altra banda, presenten variacions negatives respecte al mes d’agost del 2015 els següents segments: construcció i annexes, amb un 6,8% i altres distribuïdores, amb un 1,2%.

De gener a agost del 2016 hi ha hagut un consum d’energia en MWh de 375.311, és a dir, un 0,1% més que el mateix període de l’any anterior. En valors positius destaquen estacions d’esquí, amb un 13,2%, indústries, amb un 5,2% i administracions, amb un 4,5%. Per contra, altres distribuïdores i construcció i annexes presenten valors negatius remarcables respecte al mateix període de l’any 2015, amb un -3,7% i un -1,6%, respectivament. Pel que fa a les dades acumulades al llarg dels darrers 12 mesos, el consum ha estat de 551.577 MWh, sense variació respecte al període anterior. El segment d’indústries presenta una pujada remarcable del 6,3%, així com estacions d’esquí, amb un 3,4% i usos domèstics, amb un 2,9%. En canvi, altres distribuïdores, amb un -2,9%, enllumenat públic, amb un -0,6% i distribució, amb un -0,5%, presenten descensos remarcables.

Finalment, el consum d’energia en TEP amb dades ajustades, un cop eliminades les variacions causades pels efectes del calendari i del període de l’any a què fa referència, presenta en els darrers sis mesos una tendència a la baixa, tot i que aquest últim mes s’ha mantingut estable, amb una variació mensual pel mes d’agost del -0,3%.