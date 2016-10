El concessionaris superen expectatives de vendes i contactes durant la fira

Els representants dels concessionaris valoren "molt positivament" la seva participació a la fira d'Andorra la Vella pel "volum de vendes i de contactes" que han fet durant l'esdeveniment. Consideren que han tingut més visitants que en edicions anteriors, i asseguren que han tancat més transaccions que en els darrers anys. Cap dels representants entrevistats per l'ANA es planteja la possibilitat de celebrar la fira sense estands de vehicles, per "tradició" i perquè "no s'entendria una cosa sense l'altra".

Els concessionaris de vehicles no poden fer un balanç de les vendes tancades durant la fira d'Andorra la Vella, perquè moltes transaccions es tanquen passats uns dies de l'esdeveniment, però valoren "molt positivament" el flux de visitants que han passat pels seus estands durant l'esdeveniment. "Divendres va ser una mica més tranquil, dissabte molta gent, i la resta, com cada any: operacions que es tanquen a la fira i molts contactes que s'han de materialitzar en els propers dies", ha explicat el director d'Automoció de Pyrenees, David Fraissinet.

"És difícil parlar de xifres, perquè s'han de deixar passar un parell de setmanes per veure si es materialitzen els contactes, però la valoració és positiva", afegeix Fraissinet. Pyrenees espera vendre "no menys de 30 cotxes" durant l'esdeveniment d'aquest cap de setmana.

"Divendres vam tancar una venta, cosa que no havia passat des de feia anys, estem molt contents amb la fira perquè sempre ve gent i sempre es ven algun vehicle", ha explicat Carlos Mun, cap de vendes de Garatge Sport. El concessionari de la marca Nissan ha venut una mitjana de 5 vehicles els darrers anys de la fira. Mun envia un missatge a les entitats financeres del país: "Estaria bé que algun banc obrís durant la fira per ajudar-nos amb les transaccions, i per no haver de fer paga i senyal".

"Enguany s'ha vist més gent passar per l'estand, a més, hem fet molts contactes i penso que podrem millorar les xifres de l'any passat", expliquen des d'Stela Andorrana. El concessionari de les marques Jeep i Honda considera que un replantejament de la fira que deixés fora els vehicles "perjudicaria la fira, perquè som un pol d'atracció per als visitants".

El sector de les motocicletes, com el dels cotxes, també ha superat les previsions: "Estem contents perquè haurem venut 4 ó 5 motos, una xifra molt bona, si la comarem amb altres anys, que no havíem venut res", valora el mecànic d'Honda, Felipe Ribeiro.

Volen seguir exposant durant la fira

El retard en l'arribada de l'envelat no ha perjudicat el muntatge dels concessionaris: "Tots arribem el dia abans i muntem els estands en un dia, perquè com que la fira dura un cap de setmana tampoc necessitem fer muntatges que requereixin molta feina, ni cal invertir-hi molts recursos", explica el president de l'Associació d'Importadors de Vehicles, Xavier Calvís. El sector no veu amb bons ulls un replantejament de la fira que deixés els vehicles fora de la mateixa: "El fet que nosaltres hi siguem, segurament ajuda que altres estands tinguin l'afluència que tenen, i viceversa, perquè s'ha de veure la fira en el seu conjunt", explica Calvís.

Canviar la fira de l'automòbil de data "seria un error" perquè "no s'entendria una fira sense cotxes, perdríem moltes visites nosaltres, però la fira també sortiria perjudicada", expliquen des de Garatge Sport, on també hi veuen una lectura positiva, "perquè aquest cap de setmana ve molta gent només a xafardejar i en una altra data vindria menys gent però compraria més".