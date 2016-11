El 34% de les quotes de la temporada d'hivern ja s'han esgotat

El passat 26 d'octubre el Govern va aprovar cinc reglaments de quota especial d'autoritzacions temporals per a la temporada d'hivern. Un mes després, el consum global de les quotes de temporada és del 34%, segons informa aquest dilluns el Departament d'Estadística. Pel que fa a les places de personal extracomunitari, s'han utlitzat al 34,1%. En línies generals, el nombre de contractacions de temporers s'ha incrementat un 28,7% en comparació amb el mateix període de l'any passat, amb un 81,3% d'increment del consum de les quotes d'extracomunitaris i un 10,9% d'augment del consum de les quotes per a comunitaris.

Un mes després de l'obertura de les quotes de temporada per aquest hivern, s'han concedit 720 permisos de treball temporal per a personal comunitari i 397 per a extracomunitari. Les quotes de les quals s'ha fet menys ús són la d'Agències de viatges d'extracomunitaris (cinc autoritzacions) i la global de comerç al detall (una autorització). On més quotes s'han gastat és al sector de l'hoteleria (737 autoritzacions) i a les pistes (259). Els increments respecte a la temporada passada són del 35,7% i del 27,6%.

L'evolució del nombre d'autoritzacions inicials aprovades pel Govern per a la temporada d'hivern presenta una variació positiva el 3,8% respecte a la temporada passada. Així mateix, i pel que fa a les autoritzacions ja concedides, l'any passat en el seu global van augmentar un 8,8% respecte l'anterior.

Tornant a les quotes d'aquesta temporada d'hivern, el grup de treballadors més important, amb un 47,5% sobre el total, es troba en ocupacions de serveis (grup 5), com els cambrers de restaurants i dependents. Seguidament es troba el grup de treballadors no qualificats (grup 9), que representa el 31,2% sobre el total i que inclou els cambrers d'habitacions, els ajudants de cuina i els agents d’explotació de teleesquí.

Pel que fa al personal comunitari de pistes, l'evolució de contractacions per a la temporada 2016-2017 presenta un augment del 18,9% respecte de la temporada 2015-2016. El personal extra comunitari de les pistes augmenta notablement amb una variació del 48,3% positiva.

Finalment, al sector de l'hoteleria s’incrementen notablement les contractacions de personal comunitari (un 12,7%). Així com les contractacions de personal extra comunitari que augmenten en un 126,4% en comparació a la temporada 2015-2016.