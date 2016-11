Crèdit Andorrà se suma al Pacte mundial de les Nacions Unides i espera que altres segueixin el seu exemple

Crèdit Andorrà s'ha adherit al Pacte mundial de les Nacions Unides amb la qual cosa agafa el compromís d'incorporar els seus principis com a part de l'estratègia de responsabilitat social corporativa de l'entitat. Alhora, per contribuir a assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible, que són 17, Crèdit es compromet a assumir-ne sis relatius a la salut i benestar; educació de qualitat; treball digne i creixement econòmic; indústria, innovació i infraestructures; consum i producció responsables, i acció climàtica. Tant el conseller delegat de Crèdit Andorrà, Josep Peralba, com el responsable de l'Oficina de Comunicació per Espanya i Andorra del Centre Regional d'Informació de les Nacions Unides per a l'Europa Occidental, Carlos Jiménez, han posat en relleu que aquesta adhesió ha de servir com a exemple per a altres empreses i entitats.

El responsable de l'Oficina per Espanya i Andorra del Centre Regional d'Informació de les Nacions Unides per a l'Europa Occidental, Carlos Jiménez, ha destacat que aquest és un "acte ètic que va més enllà de les coses tangibles, que es poden xifrar" i ha qualificat com a "acte històric" aquesta adhesió de l'entitat bancària, ja que es tracta, ha dit, de materialitzar amb accions concretes les intencions polítiques. També ha posat en relleu la importància que Crèdit Andorrà se sumi a aquest pacte com a exemple, no només per a d'altres empreses i entitats del país, sinó també a nivell global i perquè des de les Nacions Unides es pugui anar obtenint informació sobre quins són els reptes i els entrebancs que es van trobar per a la implementació d'aquests 17 objectius que es concreten en diferents accions.

El conseller delegat de Crèdit Andorrà, Josep Peralba, ha destacat la feina que l'entitat ha anat fent al llarg d'aquests anys especialment en tres àmbits de treball que han protagonitzat la responsabilitat social corporativa de l'entitat: l'educació, la cultura i l'àmbit social. Ha afegit que, a més a més, el compromís amb el medi ambient es va materialitzar el 1998 quan el Grup Crèdit Andorrà es va adherir al programa mediambiental de les Nacions Unides per a les Finances. Aquests i d'altres objectius aconseguits, ha destacat, mostren el "ple convenciment" de l'entitat que cal treballar per aconseguir un "món més sostenible". A més a més, ha manifestat que tenen la voluntat que la seva experiència, de la qual esperen "aprendre molt", serveixi perquè altres empreses del país se sumin a aquests objectius. "Som la primera entitat financera que s'adhereix a aquest pacte i espero que no siguem els únics", ha manifestat Peralba. Ha conclòs que "el desenvolupament sostenible ha de ser un compromís glob