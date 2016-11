Clients de BPA porten a la Batllia la darrera resolució de l’AREB

Com a mínim una quinzena de clients de Banca Privada d’Andorra (BPA) que no han estat traspassats a Vall Banc han presentat una demanda a la Batllia per impugnar l’última resolució acordada pel consell d’administració de l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) el 10 d’octubre, mitjançant la qual s’aprova la transmissió seqüencial de diferents actius i passius de BPA a Vall Banc.

Segons van explicar fonts properes al cas, bona part de les demandes, on se sol·licita la suspensió cautelar de la resolució, estan motivades pel fet que en el tercer acord de la resolució de l’AREB s’anuncia la liquidació de les posicions fora de balanç dels clients no traspassables de BPA mitjançant la recompra dels actius amb fons propis de l’entitat, i que el valor obtingut s’ingressarà al compte dels clients.

D’aquesta manera, “per capritx de l’AREB les posicions dels clients passen de fora a dins de balanç” amb tot el que això comporta, segons van assegurar les fonts consultades, que van insistir que els clients afectats per aquesta resolució “no és que siguin ni bons ni dolents, sinó que en la majoria de casos es tracta de persones a qui encara no s’ha revisat el compte malgrat que han lliurat la documentació que se’ls ha sol·licitat”. Precisament, aquest és un dels arguments utilitzats també en les demandes, ja que es considera que “hi ha hagut un tracte discriminatori” respecte d’altres clients als quals “sí que s’ha revisat el compte pels motius que siguin i sí que han considerat traspassables”.

Per aquest motiu, els lletrats consultats consideren que la decisió del consell d’administració de l’AREB de liquidar les posicions fora de balanç dels clients no traspassats el dia que es va adoptar l’acord, operació que consideren que “difícilment es pot portar a terme amb els fons propis de l’entitat perquè no en té”, s’hauria d’“haver adoptat un cop conclòs tot el procediment de revisió dels comptes i no mentre quedessin comptes per revisar”.

I és que el gran temor dels clients afectats és que, un cop ingressats als comptes el valor de les posicions fora de balanç, es portarà a terme una quitança d’aquests en cas de liquidació.