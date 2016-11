Arrenca el projecte per fomentar les ‘start-ups’ tecnològiques

Andorra Telecom va obrir ahir la convocatòria per presentar projectes per a la incubadora i acceleradora d’empreses tecnològiques, una iniciativa impulsada per la companyia a les instal·lacions que disposa a l’edifici dels Arcs de la Massana. Aquest espai, que brinda 18 places per a emprenedors, oferirà acompanyament a les start-ups de l’àmbit de les telecomunicacions, media o digital i es converteix en la primera experiència que hi ha al Principat de treball col·laboratiu amb xarxa de contactes i inversors per tal de desenvolupar el negoci, va dir el director de Relacions amb el Client, Josep Vilana. Tot plegat ha de ser una acció més que contribueixi a la diversificació econòmica, va afirmar.

El projecte, que s’ha batejat amb el nom de NIU i es busca que sigui econòmicament sostenible, recolza sobre tres palanques: Andorra Telecom (que cedeix l’espai, el coneixement i els contactes), la xarxa de col·laboradors (que poden ser mentors, assessors o inversors) i Andorra (que ofereix un espai interessant com a laboratori i per la baixa fiscalitat).

La convocatòria per la presentació dels projectes es mantindrà oberta fins que s’exhaureixin les places i hi haurà un comitè que en farà la selecció –la primera ja es durà a terme al mes de desembre–. Els llocs s’aniran concedint segons l’ordre d’arribada i acceptació. Un cop un projecte és elegit s’inicia la fase d’incubació que finalitza amb la creació de l’empresa. Tot seguit s’entra a la fase d’acceleració, on hi intervenen diferents assessors i un o diversos mentors que ajuden l’emprenedor a crear un producte que sigui viable. També inclou la recerca de finançament i la comercialització de la iniciativa, moment en el qual ja està llesta per sortir al mercat i, també, deixar el NIU, va dir el responsable del projecte, Miquel Gouarré. Aquest procés es completarà en un període d’uns deu mesos. Gouarré va assegurar, però, que “no deixarem marxar un empresari que no tingui un producte comercialitzable”.

Per prendre-hi part, l’emprenedor haurà de satisfer un lloguer de 200 euros per lloc de treball a banda de cedir el 5% del capital de l’empresa a Andorra Telecom a més d’1% per a cadascun dels mentors. El NIU podria arribar a acollir fins a 8 empreses d’entre dos i tres persones cadascuna. Està adreçat a gent del Principat i també estrangers que poden tenir només un projecte o que es volen incorporar a la fase d’acceleració. Les bases es troben a niu.ad.

En aquest projecte, Andorra Telecom disposa de diferents col·laboradors entre els quals es troben entitats com la Cambra de Comerç o la CEA, l’ADI i Actua, i empreses com Deloitte, Alkimia Capital, Metrix Partners o centres com i2Cat o la Universitat Oberta La Salle, entre d’altres. Serà a través de la xarxa de mentors de què es disposa que es tutelaran els projectes plantejats pels emprenedors així com diversos assessors, que donaran suport i organitzaran les rondes amb els inversors. Des d’Andorra Telecom es va explicar que el fet d’entrar a formar part del capital de les noves empreses que es creïn té més a veure amb la innovació que no pas amb un tema econòmic. La companyia destinarà 40.000 euros anuals a les despeses de funcionament del centre.