Andorra Telecom ofereix un nou espai per "incubar" i "accelerar" projectes tecnològics

El viver d'empreses sobre el qual fa ja mesos que treballa Andorra Telecom comença a fer els seus primers passos. S'anomena NIU i està ubicat a l'edifici Els Arcs de la Massana. Compta amb un espai de treball per a divuit persones (unes set o vuit empreses, calcula Andorra Telecom), i ja està totalment operatiu a l'espera de començar a rebre els primers emprenedors. La convocatòria per poder-s'hi instal·lar ja està oberta i s'adreça tan a persones que vulguin impulsar un nou negoci al sector de les telecomunicacions, al de mèdia o al digital, com als que ja tinguin la seva empresa i vulguin potenciar un nou projecte. Tots ells comptaran amb assessors, mentors i fins i tot potencials inversors per tal que aquests puguin ser una realitat i puguin contribuir a generar "riquesa" per a país, ha destacat el director de Relacions amb el client d'Andorra Telecom, Josep Vilana. En paraules conceptuals, el NIU serà una "incubadora" i "acceleradora" d'empreses, han recalcat el propi Vilana i Miquel Gouarré, el responsable d'aquest nou "laboratori tecnològic".

Així, els interessats a entrar dins aquestes instal·lacions i a rebre suport perquè les seves idees acabin sent "comercialitzables" poden presentar-se ja a la convocatòria, la qual es tancarà un cop s'ompli el NIU. Si el pla de negoci és viable i són acceptats, els emprenedors entraran dins la "fase d’aterratge", tal com ha definit Gouarré, on s'introduiran a les noves instal·lacions i començaran a treballar dins la seva iniciativa. Passaran de seguida a la fase d'incubació, on "els ajudarem a construir el model de negoci", i on quedarà constituïda, si és el cas, l'empresa. Seguidament, passaran a la fase d'acceleració, on "es presentarà el model de negoci a inversors potencials". Durant tot aquest procés comptaran amb mentors i assessors, alguns d'Andorra Telecom, d'altres provinents de la universitat i d'escoles de negoci.

Gouarré ha explicat que calculen que tot aquest procés d'incubació i acceleració durarà al voltant de deu mesos i que, un cop l'emprenedor "tingui un producte comercialitzable", "ja podrà sortir del niu".

Andorra Telecom inverteix 40.000 euros anuals en aquest projecte, però també té retorns econòmics. Per una banda el lloguer, que serà de 200 euros per persona, per altra el 5% del capital de tots els projectes. També hi haurà un 1% del capital que se'l quedarà cada mentor.

Vilana ha destacat la combinació que proposa NIU, la qual parteix "del treball col·laboratiu" i "la xarxa de contactes i inversors per desenvolupar la idea de negoci que l'emprenedor pugui tenir". És el primer espai d'aquestes característiques al país, ha afegit.