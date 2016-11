Andorra presenta a Barcelona el projecte Big Data per atreure empreses emergents tecnològiques

Andorra vol aprofitar el fet de ser un país petit en extensió i àgil en burocràcia per posicionar-se com un "laboratori" on les empreses emergents ('start-up') desenvolupin els seus projectes tecnològics. Així ho ha explicat el secretari d'Estat per a la Diversificació Econòmica d'Andorra, Josep Maria Missé, durant la celebració a Barcelona de l'Smart City Expo World Congress, on s'està donant a conèixer el projecte Big Data, que pot ajudar a la implantació d'aquestes empreses pel fet d'oferir informació relacionada amb els patrons de comportament dels turistes, que permeten millorar la planificació d'esdeveniments i de serveis, així com la predicció del consum energètic del país.

Andorra participa per primera vegada a l'Smart City Expo World Congress, que ha arrencat aquest dimarts al recinte Gran Via de Fira de Barcelona a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), amb l'objectiu de posicionar-se com a destí tecnològic. Tal com recull l'agència EFE, el secretari d'Estat per a la Diversificació Econòmica, Josep Maria Missé, creu que el Principat pot actuar de 'laboratori' i oferir condicions interessants per a empreses emergents, més que a les grans multinacionals tecnològiques de llarg recorregut,

Un d'aquests avantatges és el projecte Big Data, desenvolupat amb la col·laboració del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Missé ha explicat que el projecte permet disposar de patrons de mobilitat i de comportament de les persones que assisteixen en un esdeveniment, com pot ser el Cirque du Soleil, per poder planificar millor qüestions com l'aparcament o els serveis -com els de restauració- que es poden oferir als visitants després de l'esdeveniment. Alhora, aquest Big Data també permet millorar la previsió del consum energètic del país, i aconseguir estalvis a l'hora de comprar l'electricitat. Missé ha assegurat que amb el projecte "hem millorat un 10% la nostra capacitat de predicció per estalviar en la compra".

Un altre dels projectes que també presenta Andorra a l'Smart City Expo World Congress és el City Matrix, una eina de planificació urbanística que permet dissenyar el creixement d'una zona urbana i calcular els punts de saturació.

Missé considera que aquests projectes, a banda de donar suport a la presa de decisions del país, també poden ser una plataforma per tal que noves empreses puguin establir-se al Principat.

El secretari d'Estat ha reconegut que Andorra s'ha bolcat una mica tard en el desenvolupament del sector TIC, però ha assegurat que això queda compensat per la capacitat de "recórrer més ràpid el camí" que té aquest país davant d'altres. "Volem fer el nostre recorregut molt humilment i creiem que tenim potencialitat. A Andorra, deu empreses que contractin cinc treballadors té un impacte brutal, mentre que en altres parts això és residual", ha assegurat Missé, que ha recordat que des de l'aprovació de la Llei d'obertura econòmica les inversions estrangeres han creat gairebé 1.000 llocs de treball.

Un exemple d'aquesta aposta és la participació a l'Smart City Congress, a través d'Actua. Missé ha destacat que la participació en aquest esdeveniment és una fita "històrica" per a Andorra. Durant els dies que duri el congrés, l'espai d'exposició andorrà serà escenari de trobades amb emprenedors, empresaris i possibles inversors, i es presentaran els projectes que s'estan duent a terme amb el MIT, com és el Big Data.