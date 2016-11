Actua participarà a Barcelona al congrés mundial sobre la relació de l'urbanisme amb les noves tecnologies

Actua mostrarà diversos projectes Big Data Actua a l’Smart City Expo World Congress (SCEWC), que se celebrarà a Barcelona els dies 15, 16 i 17 de novembre, i en el qual hi participaran representants del Govern. Actua comptarà amb un estand de 60 metres quadrats, on tindran lloc diverses reunions entre emprenedors, empresaris i inversors andorrans i internacionals. A més es presentaran diversos projectes que s’estan elaborant en col·laboració amb el Massachusetts Institute of Technology (MIT), i s’informarà dels principals avantatges d’invertir a Andorra arran de la recent obertura econòmica.

La iniciativa Actua participarà del 15 al 17 de novembre a Barcelona al Smart City Expo World Congress (SCEWC), on mostrarà alguns projectes relacionats amb la realitat urbana i les tecnologies. Així, a l’estand d’Actua, que serà inaugurat pel ministre d'Afers Exteriors, Gilbert Saboya, s'hi podrà trobar un dels primers CityScopes realitzats al món. A la maqueta, es podrà veure d’una manera espectacular l’anàlisi de dades processades extretes a grans esdeveniments celebrats al Principat. També s'exposarà un CityMatrix, que es tracta d’una eina de simulació i visualització en temps real la qual permet projectar matrius d'objectes i millorar la planificació urbanística. La seva component interactiva permet que l'usuari pugui variar els valors dels paràmetres del model matemàtic i veure l'impacte de la seva decisió visualment.

Així mateix, a l'estand s'explicarà l’estat de diferents projectes com les proves que s’estan fent del vehicle autònom (PEV), els primers resultats dels 40 sensors que s’han instal·lat a una escola andorrana o la digitalització de tota l’oferta comercial que ja està disponible a Google Maps mitjançant el Google Business View.

Aquest congrés és la cimera internacional més important del món sobre la relació entre la realitat urbana i la revolució tecnològica. L'any passat van assistir representants de 105 països i va reunir més de 14.000 visitants. Des de la seva primera edició el 2011, ha aconseguit convertir-se en un esdeveniment global de referència per donar suport al desenvolupament de les ciutats.