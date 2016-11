Actua exposa Andorra a l’SCEWC com un laboratori de ‘start-ups’

Coincidint amb el primer dia de l’Smart City Expo World Congress (SCEWC) a Barcelona, Actua va presentar ahir com Andorra està aprofitant el fet de ser un país petit per posicionar-se com un “laboratori” on les empreses emergents (start-ups) des­envolupin els seus projectes tecnològics, segons va informar l’executiu.

El secretari d’Estat per a la Diversificació Econòmica, Josep Maria Missé, va subratllar, en diverses intervencions públiques, que “creiem que el concepte laboratori lliga molt bé amb el fet d’oferir una cosa singular a les start-ups que puguin tenir un interès a desenvolupar projectes” i va remarcar que les condicions que pot oferir el país són més interessants per a aquest tipus d’empreses que per a grans multinacionals tecnològiques de llarg recorregut.

Missé va mostrar diversos projectes big data aplicats al país que “han de millorar la qualitat de vida dels ciutadans i les experiències dels nostres visitants”. A més, va destacar que el repte més gran que l’administració té en l’actualitat és crear un ecosistema atractiu, amb espais per als emprenedors.

Així, el secretari d’Estat per a la Diversificació Econòmica va destacar que el big data també permet millorar la previsió del consum energètic del país i aconseguir estalvis a l’hora de comprar l’electricitat. I va assegurar que amb el projecte “hem millorat un 10% la nostra capacitat de predicció per estalviar en la compra”.

Un altre dels projectes que també presenta Andorra a l’Smart City Expo World Congress és el City Matrix, una eina de planificació urbanística que permet dissenyar el creixement d’una zona urbana i calcular els punts de saturació.

El secretari d’Estat per a la Diversificació Econòmica va reconèixer que Andorra s’ha bolcat una mica tard en el desenvolupament del sector de les TIC, però va assegurar que això queda compensat per la capacitat de “recórrer més ràpid el camí” que té aquest país respecte d’altres. “Volem fer el nostre recorregut molt humilment i creiem que tenim potencial. A Andorra, que deu empreses contractin cinc treballadors té un impacte brutal, mentre que en altres parts això és residual”, va assegurar Missé, que va recordar que des de l’aprovació de la Llei d’obertura econòmica les inversions estrangeres han creat gairebé 1.000 llocs de treball.

Per la seva banda, el director del Massachusetts Institut of Technology (MIT), Kent Larson, va mostrar, davant un auditori ple de gom a gom, diversos treballs testats al país, com el persuasive electric vehicle (PEV) i el CityScope, que és una maqueta on de manera visual es pot veure l’impacte a Andorra de grans esdeveniments com el Cirque du Soleil.

Aposta per la innovació

Un exemple tangible de l’aposta andorrana per la innovació és el seu desembarcament a l’Smart City Expo World Congress, que va arrencar al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, a l’Hospitalet de Llobregat. Durant els dies que duri l’esdeveniment, l’espai d’exposició andorrà serà l’escenari de trobades amb emprenedors, empresaris i possibles inversors, i es presentarà diversos projectes que s’estan elaborant en col·laboració amb el MIT.