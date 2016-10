54 persones inscrites al Servei d'Ocupació han estat preseleccionades per treballar a les pistes

Al Servei d'Ocupació hi ha un total de 183 llocs de treball oferts per les estacions d'esquí i ara com ara han estat preseleccionades per poder cobrir una d'aquestes feines 54 persones. El perfil per al qual es demanda més gent és el de cambrers, amb 55, i el major volum de persones preseleccionades, onze, ho han estat per desenvolupar tasques d'agent d'explotació.

Un total de 54 persones que es troben inscrites al Servei d'Ocupació han estat preseleccionades per ocupar un dels llocs de treball que han ofert les estacions d'esquí per a la temporada 2016-2017. En total, de fet, hi ha 183 ofertes de feina presentades pels camps de neu per a diferents ocupacions, segons les dades fetes públiques aquest dijous pel Servei d'Ocupació.

El perfil més demandat per les diferents estacions de cara a aquesta temporada és el de cambrers, una ocupació per a la qual es demanen 55 persones. En segon lloc, hi ha 47 ofertes per a ajudants de cuina o cuiners i en tercer lloc es demana 30 persones per a desenvolupar la tasca d'agent d'explotació.

Cal destacar que un any més les estacions i el Govern, a través del Servei d'Ocupació, col·laboren per intentar ocupar amb persones que es troben a l'atur els llocs de treball oferts i, de fet, a través d'aquesta col·laboració les ocupacions que han sol·licitat les estacions és de 167. Altres 16 llocs de treballs corresponen a altres ofertes que els camps de neu tenen també registrades a Ocupació.

Entre les persones preseleccionades onze ho han estat per dur a terme la feina d'agent d'explotació (ajudant de remuntadors) i en segon lloc, altres nou han estat escollides per poder desenvolupar la feina a taquilles, informació o guardaesquís. Altres vuit han estat preseleccionats com a personal d'aparcament i altres vuit com a empleats administratius, un treball per al qual s'han demanat tres candidats.

També cal destacar que, per estacions, Ensisa demana 48 persones i Satede 59, mentre que Secnoa en demana 16 i EMAP 60.