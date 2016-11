Vila, Villatoro i Collboni, als Ramon Llull de divendres

L’Auditori Nacional acollirà divendres la cinquena edició dels premis internacionals de la Fundació Ramon Llull –amb participació del Govern i amb seu a la Casa d’Areny-Plandolit d’Ordino– i hi haurà la presència reglamentària dels guardonats i també dels principals responsables institucionals de la cultura catalana: al conseller Santi Vila l’acompanyaran el director de l’Institut Ramon Llull i el poeta Manuel Forcano, així com el de la Fundació, el novel·lista Vicenç Villaroro, i per primera vegada se’ls afegeix Jaume Collboni, tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona amb responsabilitats sobre el negociat de Cultura. Pel que fa als guardons, es repartiran, com és habitual des que es van instituir el 2012, tres modalitats: el Premi Internacional Ramon Llull, el més ben dotat (8.000 euros), que reconeix la trajectòria d’una persona o institució en la difusió exterior de la cultura catalana i que és l’únic del qual se sap la guanyadora: l’antropòloga nord-americana Kathryn Woolard; el premi a la promoció internacional de la creació catalana, l’únic que és honorífic, i el Ramon Llull de traducció literària, dotat amb 4.000 euros.