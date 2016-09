Velles Cases començarà per Sud Radio i Radio Andorra les sortides de descoberta

Ho advertia Claude Benet al maig, tot just acabat d’aterrar a la presidència: Velles Cases Andorranes havia de recuperar el paper de referència en la difusió i preservació del patrimoni cultural i paisatgístic, convertir-se en l’altaveu legítim dels que creuen que no es poden repetir casos com el de la casa Palau, Casal i Vall o la Margineda, i en interlocutor d’aquesta altra manera d’entendre el patrimoni davant de les administracions. I ja comencem a veure els resultats: l’entitat arrenca el 30 de setembre la pota divulgativa del seu programa amb la primera sortida de descoberta, una visita absolutament extraordinària –no obrien al públic en general des de les Jornades de patrimoni de fa quatre anys– a les instal·lacions de Sud Radio al cap del port, que es completarà amb una parada a Radio Andorra, amb Joan Font –tècnic històric de l’emissora francesa– com a amfitrió i una xerrada debat sobre el paper de la radiodifusió en la història recent del país a càrrec de la historiadora Xus Lluelles. I si no en tenen prou, millor: la segona sortida, a mitjans novembre i amb la formidable col·lecció de cotxes històrics de Turi Riberaygua com a objectiu. ¿On s’havia posat, Velles Cases? ¿Per què ha trigat tant a tornar?