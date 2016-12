Ull Nu lliura la documentació de l'associació a l'Arxiu Nacional

Ull Nu lliurarà la seva documentació a l'Arxiu Nacional, segons els conveni que ha firmat aquest dijous la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, i el director del Festival Audiovisual de Joves Creadors dels Pirineus Ull Nu, Hèctor Mas. L'Arxiu Nacional d'Andorra disposarà així d'aquesta documentació en format electrònic i digital per un termini de 25 anys, per tal de garantir-ne la conservació i divulgació entre els investigadors i la societat en general.

Els documents dipositats informen de l'avaluació de cada edició del festival, la definició organitzativa, la relació i implicació dels diferents patrocinadors, les bases del concurs, el model de fitxa d'inscripció de les obres, el programa definitiu, la imatge gràfica, el disseny i l'ús de la imatge en els diferents formats, canals de comunicació i idiomes de la mostra, i també el recull fotogràfic, audiovisual ('making off') i dossiers de premsa de les edicions del festival.

Pel que fa a les pel·lícules presentades per nacionals andorrans i que han estat seleccionades, l'Arxiu conserva l'obra audiovisual tot i ser propietat dels seus autors, en tant que testimoni de la creativitat artística del país. L'Arxiu podrà posar a disposició dels usuaris aquest material així com utilitzar-lo per a les finalitats que li són pròpies. En el cas que algú estigués interessat a fer algun altre ús d'aquestes imatges, l'Arxiu Nacional el contactarà perquè faci les gestions necessàries prop dels directors de les pel·lícules.

L'associació Ull Nu constituïda l'any 2013, és una associació sense ànim lucratiu que té per objecte afavorir un punt de trobada i intercanvi dels creadors audiovisuals. L'activitat principal de l'Associació és la realització del Festival Ull-Nu, el primer i únic festival audiovisual de joves creadors dels Pirineus. Els joves realitzadors, d'edats compreses entre 16 i 35 anys, presenten les seves videocreacions en les categories següents: ficció, animació, documental, videoclip, publicitat, videoart/experimental, temàtica esportiva o menors de 18 anys.

Les projeccions i altres activitats vinculades al festival tenen lloc durant tot un cap de setmana al Centre de Congressos d'Andorra la Vella i un jurat, format per professionals del sector audiovisual provinents dels diversos països que hi participen, s'encarrega d'escollir l'obra guanyadora de cada categoria.