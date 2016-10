‘Robots en el cine de ciència- ficció’ projectarà ‘Metrópolis’ amb directe de Likantropika

Per llepar-s’hi els dits, el menú que ha preparat l’associació Ull-Nu –amb el president, Hèctor Mas, aquí en funcions de comissari– per enllustrar encara una mica més Robots en el cinema de ciència-ficció, l’exposició amb fons del col·leccionista alturgellenc Pep Benavent –prop de tres centenars de cartells, pressbooks i fotografies: els ho explicàvem dies enrere en aquest mateix racó de diari– que des del 8 de novembre fins al 8 de gener es podrà visitar a l’Art al Roc, la sala d’exposicions del Govern a l’antic CIAM escaldenc. Doncs bé: entre la bateria d’activitats paral·leles que s’han programat hi ha la projecció de dos megaclàssics de la ciència-ficció de tots els temps: Metrópolis, de Fritz Lang (1929), i Blade Runner, de Ridley Scott (1982). La primera, el 26 de novembre i amb l’estrena, atenció, de la banda sonora creada per a l’ocasió per Likantropika. En directe, naturalment; Blade Runner, el 17 de desembre, amb cinefòrum posterior a càrrec del crític Àngel Sala, director del festival de Sitges i, per tant, un dels tòtems del fantàstic europeu. I perquè tota la família hi tingui el seu raconet, s’ha previst per al 3 de desembre dos tallers de Lego –Lego Wedo 2.0 i Lego Mindsgorm EV3– per a nens entre 6 i 12 anys. Tot plegat, ja s’ha dit, per amanir una exposició que té com a objectiu no només evocar de forma més o menys nostàlgica els títols, actors i personatges més emblemàtics d’un segle de ciència-ficció a la pantalla gran, sinó també reflexionar sobre el que ens fa humans –¿els records?, es pregunten els replicants de Blade Runner, inclòs Harrison Ford...– amb derives tan oportunes –o rebuscades, segons com es miri– com l’encarnació en la figura del robot de l’anhel de domini de l’home sobre la dona... L’exposició, en fi, distribuirà el material cedit per Benavent de forma cronològica, des de Houdini in the Master Mistery, dirigida per Burton King (1919), fins a Morgan, de Luke Sccott (2016), passant per Flash Gordon i The Rocket Man, La guerra de las galaxias, Superman, Almas de metal i Robocop, Ghost in the Shell i Transformers. I en una exposició de ciència-ficció no hi podien faltar els gadgets: a Art al Roc desembarcaran peces tan llamineres com un bust del T-800, el primer model de Terminator, el de debò, que encarnava el bon Arnold Schwarzenegger en la primera entrega de la sèrie (1984), i un R2-D2 a escala real. Xiula i tot.