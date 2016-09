Quatre humoristes es batran a l'escenari en la primera semifinal del 3r Concurs de Monòlegs en català

Miquel Ubeda, Pau Duran, Oriol Avui fa Sol i David Jeta són els quatre primers humoristes que es batran aquest divendres damunt de l'escenari de la sala d'actes del Comú d'Escaldes-Engordany, en la primera de les quatre semifinals del 3r Concurs de Monòlegs en català. La competició, organitzada pel Servei de Política Lingüística del Govern, Quelcom, i el Comú d'Escaldes-Engordany amb la col·laboració de Naturlàndia, l'hotel Sant Miquel i L'Àguila d'Or, tindrà lloc a les 21.30 hores.

Les eliminatòries es decidiran per votació d'un jurat integrat per tres persones representants de Quelcom, l'Escena Nacional d'Andorra (ENA) i el Servei de Política Lingüística. El vot del públic es farà servir en cas que hi hagi un empat en el vot del jurat. Entre els seleccionats per participar en el concurs hi ha monologuistes de diversos llocs de la geografia de parla catalana, com ara la Seu d'Urgell, Bellver de Cerdanya, Reus, Sitges, Barcelona, Sabadell, Sant Vicenç de Castellet, Mequinensa, Girona, Vic, València, Prat del Llobregat i Cullera.

El concurs ofereix quatre premis (de 1.000 euros per al guanyador i de 350, 250 i 150 euros per al segon, tercer i quart classificats, respectivament). Tots els concursants disposaran d'una nit d'hotel per a dos persones amb l'esmorzar inclòs a l'hotel Sant Miquel d'Ordino. A més, els eliminats rebran 50 euros i dos entrades a Naturlàndia.

Les altres tres tandes de semifinals estan programades per als divendres 7, 14 i 21 d'octubre, a les 21.30 hores, i la final se celebrarà el divendres 11 de novembre a la mateixa hora. L'entrada és gratuïta per a totes les sessions.