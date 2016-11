‘Nieve negra’, el 19 de gener

Va ser el rodatge de l’any: el març passat, l’equip de Nieve negra, amb Ricardo Darín al capdavant, va desembarcar per aquí dalt per rodar les escenes de neu –a la Rabassa, entre altres localitzacions–, que, en opinió del director, el debutant Martín Hodara, donen continuïtat narrativa a l’argument perquè ajuden a lligar els dos temps narratius –passat i present– en què transcorre la història i sobretot “fan que els personatges no puguin fugir, obligant-los a enfrontar-se l’un a l’altre”. I l’un i l’altre són el mateix Darín i Leonardo Sbaraglia, dues estrelles del cine argentí que roden per primera vegada junts i que a Nieve negra encarnen dos germans, Salvador i Marcos, separats per un episodi devastador: la mort d’un tercer germà, el gran, en un suposat accident de caça. És Salvador qui carregarà amb la culpa i qui fugirà a la remota i nevada Patagònia –recreada a les nostres muntanyes– per escapar del passat. Però el passat sempre torna –això, tothom ho sap–; aquí, en forma d’una herència que Marcos vol repartir-se amb Salvador. Si hi posem pel mig la dona del primer, Laura –personatge que encarna la catalana Laia Costa–, el drama familiar de regust naturalista està servit. Rodada també en localitzacions de l’Alt Urgell i amb els interiors filmats al maig a Buenos Aires, completen el repartiment Federico Luppi i Dolores Fonzi. La producció ha anat a càrrec d’A Contracorreinte, Gloriamundi, Bowfinger i Pampa Films, amb participació d’Independent Club. L’estrena a l’Argentina està anunciada per al 19 de gener, i el tràiler ja està disponible al Youtube. Fa molt bona fila.