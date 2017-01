L’URPA confia que encara no se’ls apliquin les tarifes de l’SDADV

La Unió de Ràdios Privades d’Andorra (URPA) espera que no se’ls apliquin aquest mes de gener les tarifes d’àudio de la Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d’Autor i Drets Veïns (Sdadv) tal com es tenia previst.

L’URPA encara no té una resposta formal del ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, sobre fins quan es pot arribar a rebaixar la tarifa i cap on es distribueix la recaptació, entre altres qüestions. Des de l’Sdadv, la coordinadora no ha volgut parlar a aquest rotatiu de l’augment dels ingressos de la societat. Una qüestió que ha estat entrada a Sindicatura a través d’una pregunta del conseller liberal Carles Naudi d’Areny-Plandolit.

Des de l’URPA continuen amb aquesta preocupació sobre els criteris de la recaptació i perquè se’n desconeix la distribució, asseguren. També critiquen que es fan unes rebaixes a les tarifes que ara s’apliquen només als drets televisius, sense cap criteri, i no saben quin és el màxim d’aquesta rebaixa, diuen. A més manifesten que des del ministeri se’ls va reconèixer que l’Sdadv encara no ha signat molts convenis amb altres països i per tant no podrà distribuir la recaptació per pagar els drets d’autor d’aquests països. “Queda demostrat que s’està recaptant per recaptar i que tenen més diners dels previstos i no saben on van a parar”, van manifestar des de l’URPA.

Per tot el col·lectiu reclama una campanya de comunicació en què s’expliqui quina és la recaptació que es vol fer de les tarifes dels drets d’autor i amb quins criteris i que s’expliqui cap on i com anirà la distribució de tots els ingressos de l’Sdadv. Reclamen que, igual que l’executiu ha fet campanyes sobre alguns impostos, s’informi també de les tarifes dels drets d’autor.

Segons el conseller liberal Carles Naudi, els ingressos fins al tercer trimestre d’enguany pugen a 365.871 euros, molt per sobre dels 288.993 que s’havien previst per tot l’any 2016. Aquest increment del 20% de la previsió dels ingressos anyals en els primers nou mesos desperta l’interès del grup liberal per esclarir les dades reals i saber si es preveu una rebaixa de les tarifes, així com per conèixer els comptes de la societat del darrer trimestre del 2016, el nombre total de persones físiques i jurídiques que han pagat i les previsions que es tenen per a aquest any.