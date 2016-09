L'ONCA tanca el cicle de concerts en petit format a la Casa Rull amb la formació Signes de Trio

El quart cicle de l’ONCA Bàsic ha viscut aquest vespre el tancament de cicle amb un concert al soler de Casa Rull a Sispony. Ho ha fet amb un concert a càrrec del grup Signes de Trio, format per Joel Bardolet (violí), Josep Bracero (viola) i Daniel Claret (violoncel). Aquesta nova formació ha interpretat l’obra ‘Els signes de la música’ en aquesta casa museu del S.XVII, amb motiu de les Jornades Europees del Patrimoni. Segons el músic Daniel Claret “és un programa variat des de Kurtág a Bach, hem pensat que seria bona idea sumar peces curtes i Bach”. Segons Teresa Areny, productora de l'ONCA l'organització del cicle "ens permet apropar la nostra música a un públic molt diferent, a espais molt diferents", i portar la música clàssica allà on no arriba.

Un concert de música barroca en un espai ben pertinent. Mozart, Bach i Kurtág junts per sumar l'espiritualitat dels compositors i enllaçar dues èpoques diferents en un sol concert. El matrimoni hongarès György i Marta Kurtág, una de les combinacions més distants en l’època, però més properes en esperit ha obert el concert amb peces curtes. Per tancar el concert, han tocat una de les peces més boniques de Mozart, segons els músics. Una obra que fou dedicada a un company i germà maçó de la mateixa lògia que el mestre, el qual li deixà diners durant els últims anys de la seva vida. El trio de corda format per l'ocasió i en aquest projecte musical Signes de Trio arrenca de la formació clàssica de l'ONCA, dins el propòsit de convidar als músics a aprofundir en altres estils i propostes. Signes de Trio està format per Joel Bardolet (violí), Josep Bracero (viola) i Daniel Claret (violoncel).



Teresa Areny, productora de l'ONCA ha valorat la bona rebuda dels concerts, alguns amb l'assistència d'unes quatre-centes persones. Així com també la col·laboració amb entitats, museus o els comuns, "fem una proposta artística on hi ha institucions del país que s'hi adhereixen, no anem sols, tots treballem per la cultura del país" ha detallat Areny. A banda, la tria dels espais no és casual ja que la voluntat és la d'acostar els concerts en diferents espais "està clar que els museus els pots agafar de manera diferent, però en aquests concerts s'apropa la música al públic i també que els músics puguin idear i pensar projectes que els puguin interessar a ells", ha assenyalat.

Les jornades tenen l’objectiu de difondre el patrimoni que habitualment es troba tancat al públic, i per això, es planteja l’obertura de les col·leccions bibliogràfiques i documentals privades. Les actuacions d'aquest ONCA Bàsic, d’entrada lliure i aforament limitat, han comptat amb la col·laboració del Departament de Patrimoni Cultural del Govern.