Les XI Jornades tèxtils i de puntaires reuniran un miler de persones i omplen el monogràfic sobre tenyit de seda

Les Jornades tèxtils i de puntaires tindran lloc del 14 al 16 d'octubre, en la que és la seva onzena edició. Se centraran en la seda, i de fet el monogràfic que donarà el tret de sortida a les jornades, aquest divendres al matí, tractarà sobre el procés de tenyit d'aquest teixit. Davant l'elevada demanda, ha explicat el conseller de Cultura, Salomó Benchluch, s'ha decidit repetir el taller també a la tarda del mateix divendres. De fet hi ha persones que vénen a Andorra expressament per fer aquest taller i ja l'esperen des de fa dos anys, tenint en compte que les jornades són biennals. Així ho ha assegurat la responsable del Taller tèxtil i de vidre, Maite Estévez, el centre que organitza les jornades. El "plat fort" dels actes d'aquest cap de setmana tindrà lloc el diumenge a matí, a la Sala Prat del Roure. Tal com ha informat el conseller, a la trobada de puntaires s'espera a 500 participants, molts dels quals de Catalunya i que, juntament amb familiars i amics, portaran fins a 1.000 persones a la parròquia. Durant la trobada també hi haurà actuacions de l'Esbart Santa Anna i el VIII Concurs de punta contemporània, 'La ruta de la seda'. A més, durant el dissabte i paral·lel als tallers, que surten al carrer (a la plaça Coprínceps), es faran animacions per Vivand. Per tot plegat, Estévez ha destacat l'augment de la qualitat d'aquest esdeveniment en relació a edicions anteriors. Benchluch ha volgut defensar la importància del Taller tèxtil i de vidre de la parròquia, "únic al país i un dels pocs fora de les nostres fronteres". "És un esforç mantenir-lo", ha explicat, "però és molt gratificant perquè donem a conèixer activitats artesanes, algunes ancestrals". Actualment el taller compta amb vora 90 alumnes.