“Les tres hores de repertori de 'Rapahel Simfònic' no són cançonetes, no: la qualitat dels arranjaments és impressionant”, diu Claret

Han sigut tres assajos, tres, a les ordres del mestre Rubén Díaz, el director de la gira, i tots tres sense l’astre. A l’escenari coincidiran per primera vegada en les proves de so prèvies al concert d’aquesta nit al Centre de Congressos, en el que és sens dubte el concert estrella de la capitalitat iberoamericana de la cultura. I a fer història, perquè, com diu Gerard Claret, “un concert de Raphael és un esdeveniment artístic de primera magnitud per a Andorra, i per a nosaltres, per a l’ONCA, és tot un honor formar-ne part”. La formació compareixerà amb el format de gala: una seixantena d’intèrprets que passaran pel sedàs simfònic la trentena de temes –tres hores llargues– que Raphael interpretarà a la seva molt particular manera durant la vetllada. ¿Bufar i fer ampolles, per a uns músics acostumats a cims aparentment molt més elevats? “Ni molt menys”, respon Claret. “Per a molts de nosaltres ha sigut una sorpresa monumental descobrir la impressionant qualitat dels arranjaments. No són cançonetes resoltes amb quatre notes de piano; en absolut. Sense veu, sonaria com una autèntica simfonia. És que, de veritat, la part orquestral sona molt, molt bé.” Si hi ajuntem un programa mida XXL –aquestes tres hores de repertori–, el resultat és un repte tècnic de primeríssim nivell, insisteix, per als músics de l’ONCA.

¿N’hi ha hagut prou amb els tres assajos? Doncs sí, “tot i que sempre en voldries algun de més, però Díaz ha fet tota la gira amb Raphael, coneix perfectament cada compàs i sap exactament el que té a les mans”. I si Díaz és l’encarregat d’afinar l’orquestra, el culpable d’aquests arranjaments amb ADN simfònic que Claret posa pels núvols és el mestre Fernando Velázquez, amb qui ja van treballar en aquella joint venture amb Love of Lesbian. Ho diu, atenció, un Claret que, deu haver endevinat el lector, “no tenia Raphael entre els meus músics de capçalera”. Però és que estem parlant, és clar, d’un monstre: “Et pot agradar més o menys, però és un tros d’artista que fa més de mig segle que està als escenaris, i l’home per a qui es va haver d’inventar el disc no de platí, sinó el d’urani!” Que s’ho ha passat estupendament als assajos, insisteix, perquè la part orquestral sona “molt, molt, molt bé”, tot i que “ja sé que la gent anirà al Centre de Congressos a escoltar Raphael”. I que està “impacient” i “encuriosit” per compartir escenari amb aquest “monstre” de la cançó espanyola. Aquesta nit, en fi, toca fer una mica d’història. I hi estem tots convidats.