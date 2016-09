L'ENA convoca un càsting per trobar actors per a la lectura dramatitzada 'Refugiats'

L'Escena Nacional d'Andorra (ENA) ha convocat per al dimarts 4 d'octubre un càsting per trobar actors per a la lectura dramatitzada 'Refugiats' que es representarà els dies 17 i 18 de novembre a la Massana i a Sant Julià de Lòria. Aquesta obra anirà precedida d'una conferència, que tindrà lloc l'11 de novembre, a càrrec del fotògraf d’Isidre Escorihuela i de Xavi Rosiñol, periodista d’'Els matins' de TV3, que explicaran les seves vivències en camps de refugiats.

L'Escena Nacional d'Andorra (ENA) organitza dimarts de la setmana que ve, 4 d'octubre, un càsting per a la lectura dramatitzada 'Refugiats', dirigida per Alfons Casal i Joan Hernández i que està emmarcada dins la temporada setembre‐desembre 2016. El càsting està dirigit a actors professionals i amateurs del Principat, majors de 18 anys, i tindrà lloc de les 19.30 a les 21.30 hores, a la sala 1 de la Closeta de la Massana.

La lectura dramatitzada 'Refugiats', de Sergi Pompermayer, és una obra de gran actualitat, tant pel que fa al llenguatge que utilitza com al tema que tracta. Mostra els interessos dels mitjans de comunicació en els conflictes bèl∙lics i explica la manipulació brutal que polítics i periodistes fan de la realitat de la guerra. És una peça irònica, crítica, plena d’humor però també de crueltat; una comèdia que recupera el teatre de denúncia.

L’obra estarà precedida per una conferència a càrrec del fotògraf Isidre Escorihuela i de Xavi Rosiñol, periodista d’'Els matins' de TV3, que explicaran les seves vivències en camps de refugiats.

La conferencia serà l'11 de novembre a les 19.30 hores a la Biblioteca Comunal de la Massana i la lectura dramatitzada tindrà lloc els dies 17 i 18 de novembre, a les 21.30 hores, a les Fontetes de la Massana i a l'Auditori Rocafort del Centre Cultural i de Congressos Lauredià, respectivament.