L’arxiu dels Cantors reapareixen a la Nacional

La notícia va saltar el 26 de setembre de 2010, quan el consorci de l’aleshores Cor Nacional va destituir Metayer de forma fulminant. El serial es va allargar fins al 2012, amb el fracassat intent del ministeri de tirar endavant el cor amb nova directora, la catalana Elisenda Carrasco, i la fundació paral·lela d’un Cor de Petits Cantors Lliures, amb Metayer al capdavant, cap on van fugir la majoria dels seus antics deixebles. L’abril d’aquell any el ministeri va dir prou i va liquidar el Cor Nacional, i el setembre del 2013 naixia el Cor dels Petits Cantors d’Andorra, que es finança a través de les aportacions dels socis i de la corresponent subvenció institucional. Naturalment, la direcció del nou cor, on es fusionaven els Lliures i el que quedava de l’antic Nacional, va recaure en Metayer. El cas és que en l’interregne que es va produir entre el 2010 i el 2013, el Cor Nacional va ser desallotjat de les dependències que ocupava, als baixos de la parroquial de Santa Eulàlia, a Encamp. Unes instal·lacions on s’havia anat acumulant el material dels primers dos decennis de vida de la formació: partitures, documentació administrativa i correspondència, però també fulletons, cassets, discos i cintes de vídeo de les actuacions del cor, així com cartells i desenes d’àlbums fotogràfics. Milers de fotografies. A tot aquest material se li va perdre la pista i Metayer el considerava perdut. Per a sorpresa seva, va posar el cas en coneixement de la ministra Gelabert i va resultar que les desenes de caixes amb tot el material embalat van aparèixer en un magatzem del ministeri a l’antiga caserna de bombers de la capital. El cas és que l’inici de la construcció del Núvol va obligar a buidar a corre-cuita l’antiga caserna, i que les restes del naufragi del Cor Nacional van anar a espetegar a la Biblioteca Nacional. Això era a l’estiu. Avui, una petita part de l’arxiu es troba dipositat a Casa Bauró, i la resta del material –la major part– emmagatzemada al dipòsit dels Marginets. Ni l’una ni l’altra s’han inventariat ni catalogat, i tampoc està clar quin en serà el destí final, perquè no s’acaba d’entendre què hi fan discos, cassets, VHS i una col·lecció de documents administratius a la Biblioteca Nacional. Això sí, tot aquest material servirà per a l’exposició que els Petits Cantors preparen per acabar de bufar les 25 primeres espelmes.