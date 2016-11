Laia Aguilar amb 'Wolfgang (extraordinari)' s'endú el Premi Carlemany per al Foment de la Lectura

El Premi Carlemany per al Foment de la Lectura ha recaigut en Laia Aguilar amb l'obra 'Wolfgang (extraordinari)'. La proposta de l'escriptora catalana ha estat l'escollida entre les 26 que es van presentar a aquest premi convocat pel Govern d’Andorra, Grup 62 a través de les editorials Columna i Proa, i la Fundació Enciclopèdia Catalana.

El lliurament del premi a Andorra es farà coincidir amb la publicació del llibre el mes de maig del 2017. Es tracta de la novel·la més personal de l'escriptora, després de la publicació la novel·la 'Les bruixes de Viladrau' (Ara Llibres) i 'Pare de família busca...' (Al Revés). Es tracta de la historia de Wolfgang, un nen d'onze anys i un coeficient intel·lectual de 152 i que quan mor la seva mare ha d'anar a viure amb el pare, un autèntic desconegut.

Un consell lector format per sis persones, les escriptores catalanes Maria Carme Roca i Verònica Sánchez Orpella, les professores dels tres sistemes educatius d’Andorra Magda Balaguer (Col·legi Sagrada Família), Sílvia Sinfreu (Liceu Comte de Foix) i Alèxia Carreras (Escola Andorrana de segona ensenyança d’Andorra la Vella), i Glòria Gasch, editora i representant de Columna Edicions, ha estat encarregat de seleccionar tres obres d’entre les 26 presentades, que s’han lliurat al jurat per a la seva valoració i per a l’adjudicació del premi.

El jurat encarregat de triar l’obra guanyadora ha estat format per nou estudiants d’entre catorze i setze anys, alumnes dels tres sistemes educatius d’Andorra, que han llegit les obres sota la supervisió de les seves professores de literatura. Les membres del jurat juvenil són: Alèxia Galbany Grau, Nayara Fernandes de Amorim i Aroa Montoto Soler, de l’Escola Andorrana de segona ensenyança d’Andorra la Vella; Alba Gil Ispierto, Carolina Lacuesta i Patrícia Rayo Pourbax, del Col·legi Sagrada Família, i Ainhoa Da Silva Caballo, Nahiara Cofian i Ainhoa Soldevila Rivas, del Liceu Comte de Foix. La dotació económica del premi és de 10.000 euros aportats pel Govern d’Andorra, Grup 62 i la Fundació Enciclopèdia Catalana.

Laia Aguilar va néixer a Barcelona el 1976 i és llicenciada en Comunicació Audiovisual. És escriptora, professora de l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès i guionista de sèries de televisió. En el món de la televisió ha treballat en projectes diversos com ara 'El cor de la ciutat', 'Ventdelplà', 'Infidels', 'Olor de colònia', 'El Príncipe' o 'Merlí', entre d’altres.