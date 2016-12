La sala Balclis subhasta ‘Jove nua’, un bronze de Viladomat

La sala Balclis de Barcelona subhasta el 21 de desembre Jove nua, un bronze de Josep Viladomat, firmat i amb un preu de sortida de 2.750 euros. La peça no està datada i és més estilitzada que altres nus de l’autor: té més parentiu amb La República que no amb la senyoreta que fa cua sempiterna a la CASS, per entendre’ns, així que podria ser una obra dels anys 30. Balclis va subhastar el 2011 tres obres més de Viladomat: una Jove nua de fusta, una Maternitat de marbre i el bronze Caçador.