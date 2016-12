La SAC rescata un inèdit de Lídia Armengol i Pol n'avança la publicació

Diu l’historiador Pere Cavero, que la va conèixer bé i que li deu per exemple la primera feina –professor al cos d’andorranització– que va obtenir tot just retornat al país, el 1977, que en Lídia Armengol convergien tres facetes difícils de trobar en una mateixa persona, i només han de fer una miradeta al voltant: la d’intel·lectual, la de dinamitzadora i també la de política. Tenia carisma, diu Cavero, i una especial habilitat per engegar aventures més o menys visionàries –per l’època– que arribaven a bon port gràcies en bona part a la seva implicació personalíssima. Sabia liderar, conclou l’historiador i coordinador del número 8 dels Papers de Recerca Històrica, que es va presentar ahir al Consell General i que inclou un homenatge final a la figura i a l’obra d’Armengol en el 25è aniversari del seu traspàs. Impulsora del Programa d’Andorranització, de la Biblioteca (1974) i de l’Arxiu Nacional (1975), de l’Institut d’Estudis Andorrans (1976) i de la Universitat d’Estiu (1982), Armengol va deixar també una considerable obra escrita que el mateix Cavero va catalogar el 2007 i que Antoni Pol ha incrementat amb onze referències noves, amb especial atenció al manuscrit inèdit de La 'casa' dans le systeme traditionnel andorran: la famille et le patrimoine familial –56 pàgines, sis de mecanografiades i 46 de manuscrites–, que, diu el mateix Pol, caldrà publicar”. També havia quedat inèdit –ja no, perquè el publica íntegrament el volum dels Papers– un quadern de màximes en la molt nostrada tradició de Fiter i Rossell: 61 de pròpies i set citacions d’altres autors (Von Karajan, Bacon, Indira Gandhi... Benavente!) que retraten, torna a dir Pol, “el seu esperit inconformista, crític, lluitador i exigent”. I no s’acaba aquí, aquesta justa i necessària reivindicació de Lídia Armengol: la família té intenció de dedicar-li un bust, que molt probablement s’ubicarà a la plaça de la capital que du el seu nom.