La parròquia d'Encamp té una cita amb els titelles el segon cap de setmana de novembre

La parròquia d’Encamp acollirà el cap de setmana del 12 i 13 de novembre el Festival de titelles, que s'ha convertit en un dels esdeveniments fixos de la tardor encampadana. Hi haurà dues representacions dissabte i altres dues diumenge, a més de tallers participatius per als més petits quan acabin els espectacles. Les entrades per a les funcions, que són gratuïtes, ja es poden reservar des d'aquest dilluns.

Encamp ja escalfa motors per al Festival de titelles que tindrà lloc dissabte i diumenge 12 i 13 de novembre. El tret de sortida el donarà l’espectacle luminescent ‘Noctiluca’, que tindrà lloc dissabte, a les 17.00 hores, a la sala de festes del Pas de la Casa. Una mica més tard, a les 18.00 hores, serà el torn d’Encamp, que acollirà la funció ‘Amb lletra menuda’ a la sala de festes del Complex Esportiu i Sociocultural.



L'endemà, també a les 17.00 hores, la sala de festes del Pas de la Casa acollirà la representació de l'obra ‘Amb lletra menuda’. D’altra banda, a Encamp, a les 18.00 hores, es podrà gaudir de l'espectacle ‘Els tres llops i el porquet ferotge’, un conte per aprendre a relacionar-nos i a conviure, des de l'humor, amb les nostres pors.

Val a dir que quan s'acabi cada espectacle hi haurà tallers participatius dirigits als més petits. Com ja és habitual, tant l'entrada com els tallers són gratuïts i pel que fa a les entrades d'Encamp, ja es poden reservar a partir d'aquest dilluns a través del web www.morabanc.ad/entrades.