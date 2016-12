La mostra 'Ramon Llull en essència' tanca els actes del 700 aniversari de la mort de l'escriptor

La mostra 'Ramon llull en essència' tancarà els actes al Principat de commemoració del 700 aniversari de la mort de l'escriptor i filòsof, considerat el savi més gran que ha donat mai la cultura catalana. Aquesta exposició, produïda per l’empresa Reunió de Papaia, té per objectiu apropar la figura i l’obra de Ramon Llull als andorrans d’una forma amena, amb 20 plafons que permetran fer dos recorreguts de visita: per l’interior i per l’exterior. A la part interna s’explica l’obra de Ramon Llull, i a l’exterior, se situa el savi en el context històric.

L’exposició, que s'inaugura aquest dilluns 12 de desembre a la plaça del Consell General, es podrà veure fins al 9 de gener del 2017.