La lletra, també en línia

Ha costat onze mesos, des que al gener va obrir les portes, però l’Arxiu en Línia estrena per fi avui nous inquilins: una vintena llarga de documents de text, que s’afegiran a les 4.120 imatges procedents de divuit fons personals (Plandolit, Vehils, Casal, Sirés), familiars (Rafeló, Rossell), institucionals (FEDA) i estrangers (Salvany, Gausen, Ribière, Lengemann, Builles) que des del primer dia es podien consultar en línia. Una vintena de documents que permetran repassar vuit segles d’història a través dels papers originals: des de l’acta de consagració de Sant Serni de Nagol, datat el 1055, el més antic que es conserva a l’Arxiu i que només s’ha exposat una vegada en públic, l’abril passat amb motiu del 30è aniversari de l’equipament, fins al decret firmat el 27 de març del 1806 a les Tuleries per Napoleó, decisiu perquè reinstaurava la quèstia i de passada el Coprincipat, en suspens des que el 1793 els revolucionaris de l’Arieja van decidir que el tribut sonava massa feudal. Entremig hi ha documents cabdals del periple històric del nostre racó de món, des del Pareatge del 1278 fins al reconeixement del Consell de la Terra, antecedent directe del Consell General (1419); la confirmació de privilegis del 1749 amb què els Borbons espanyols deslligaven definitivament el cas andorrà del Decret de Nova Planta, i naturalment, tant el Manual Digest (1748) com el Politar (1764). També hi ha curiositats com ara el Còdex Miscel·lani compilat a finals del XV pel notari Ribot d’Aixrivall, amb joietes com el cèlebre fragment andorrà de la Doctrina pueril lul·liana, el privilegi de constitució d’una força armada (1472) i el desallotjament de tropes franceses instal·lades per aquí dalt (1632), i el llibre de resolucions del Consell General. Una mina, ja ho veuen, que tenim a un clic de distància i que s’ha avançat tant als protocols notarials, els fons més consultats de l’Arxiu, com a les dues col·leccions de fotografies més importants que s’hi conserven: el fons Alsina, amb prop de 16.000 imatges, i el fons Peig, 60.000 negatius en procés de digitalització. I com que la voluntat del ministeri és que l’Arxiu en Línia incorpori progressivament tota la documentació digitalitzada, tant la fotogràfica com la textual, la sonora i l’audiovisual, els pròxims a penjar-s’hi bé podrien ser el miler de discos procedents de Radio Andorra que l’Arxiu ja ha catalogat, restaurat i digitalitzat. Això tot just acaba de començar, i no en tinguin cap dubte que l’Arxiu en Línia ens proporcionarà moltes i glorioses pàgines.