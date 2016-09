La Fundació ONCA organitza l'1 i 2 d'octubre l’últim taller creatiu per a alumnes i professors de música

La Fundació ONCA, emparada pel Govern d’Andorra i la Fundació Crèdit Andorrà, oferirà els dies 1 i 2 d’octubre, a la sala de l’Esbart Santa Anna del Prat del Roure, el tercer i últim taller creatiu per a membres de la Jonca i també per a alumnes i professors de música interessats a aprofundir els seus coneixements en tècniques musicals. El taller, titulat 'El gest respiratori, una mirada des de la consciència corporal', anirà a càrrec de Vika Kleiman, professora titular del grau i del màster de l’àrea corporal de l’ESMUC des del 2003.

La professora titular del grau i del màster de l’àrea corporal de l’ESMUC, Vika Kleiman, durà a terme, el cap de setmana 1 i 2 d'octubre, el tercer i darrer taller creatiu de la Fundació ONCA, després de l’èxit aconseguit en la primera edició de l'any passat amb el 'Taller postural'. Pel que fa al taller d’enguany, Kleiman explica que "els exercicis i els jocs que es treballaran poden potenciar la disponibilitat respiratòria per aprendre a millorar la interpretació, reconeixent un seguit de factors com el funcionament del gest respiratori i els seus components, la respiració espontània, les estructures en joc i com funciona l’anatomia vivencial, entre d’altres".

El taller oferirà una sessió per a nens de 9 a 12 anys, de 10 a 11.30 hores, i una sessió adreçada als joves de 13 a 18 anys, de 12 a 13.30 hores. Com a novetat, enguany s’amplien les sessions per a adults i professorat i es faran el dissabte, de 16 a 19 hores, i el diumenge, de 10 a 13 hores. Les inscripcions s’han de formalitzar a oncaproduccio@onca.ad i les places són limitades. El taller comptarà amb la col·laboració de la Fundació Anna Riera i el Comú d’Escaldes-Engordany.