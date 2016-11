La Capsa organitza un cap de setmana centrat en l’eròtica de les arts

Els espais de creació de La Capsa de la Massana i Ordino dedicaran diversos tallers aquest cap de setmana a l'eròtica de l'art amb l'escriptura, el dibuix o la fotografia. Les activitats estaran obertes a tothom i tindran un preu de 50 euros per taller. Malgrat que la temàtica pot donar peu a mals entesos, la cap de secció de l'Escola d'Art, Rosa Mujal, ha destacat que "volem tractar l'erotisme des d'un vessant artístic amb molta classe i bon gust". La consellera de Cultura, Igualtat i Participació del Comú de la Massana, Jael Pozo, ha recalcat que "la nostra intenció és apropar aquest gènere que cada cop disposa de més lectors i adeptes", per aquesta raó i fruit del taller, l'escriptora Roser Amills impartirà un taller d'escriptura eròtica aquest dissabte. A més, també hi haurà un taller de fotografia a càrrec de Jean-Luc Herbert i una activitat de dibuix eròtic amb Martín Blanco.

Els comuns de la Massana i Ordino mitjançant els espais de La Capsa organitzaran aquest cap de setmana un conjunt de tallers lligats a l'eròtica de l'art, on prendran part l'escriptura, el dibuix i la fotografia. L'erotisme ha estat un dels temes recurrents en les diferents disciplines artístiques, per això, els diferents espais de creació han plantejat la realització d'un cap de setmana relacionat amb l'erotisme dins del món artístic. Per fer-ho s'organitzaran fins a tres tallers diferents oberts a tothom a un preu de 50 euros cadascun.

Tot i que la temàtica pot generar malentesos, la cap de secció de l'Escola d'Art, Rosa Mujal, ha recalcat que "volem tractar l'erotisme des d'un vessant artístic amb molta classe i bon gust", atès que, segons ha destacat Mujal, "també hi ha molts tabús en aquest món". Per trencar amb aquestes barreres, durant el cap de setmana hi haurà diferents tallers que comptaran amb la participació de l'escriptora i periodista Roser Amills, que realitzarà un taller d'escriptura eròtica i participarà en la resta d'activitats del cap de setmana. A més, els inscrits rebran de regal el nou llibre de l'escriptora, 'M'agrada el sexe'. La consellera de Cultura, Igualtat i Participació Ciutadana, Jael Pozo, ha destacat la figura de l'escriptora atès que "es tracta d'una persona molt mediàtica i molt activa a les xarxes socials". Precisament, Pozo també ha assegurat que "la nostra intenció és apropar a tothom aquest gènere que cada cop compta amb més lectors i adeptes".

D'altra banda, el dissabte també hi haurà un taller sobre dibuix eròtic, a càrrec del professor d'il·lustració i art digital Martín Blanco, i en l'activitat es treballarà el dibuix amb model durant tres hores. El mateix dissabte al vespre també hi haurà un sopar tertúlia amb els participants als tallers, on cadascú haurà de portar alguna cosa per menjar i beure. Abans del sopar, Mujal realitzarà una presentació sobre diferents projeccions de l'erotisme en l'art. A l'últim, el diumenge el professor de fotografia Jean-Luc Herbert serà l'encarregat de cloure les activitats del cap de setmana amb un taller sobre la fotografia eròtica. A més, el taller també introduirà la tècnica d'il·luminació 'Profoto'.

La previsió és que més d'una trentena de persones puguin gaudir de les activitats organitzades per al cap de setmana i, segons Mujal, l'erotisme és "una bona manera de cridar l'atenció en aquest nou projecte del trimestre". A més, la cap de secció també ha confirmat que els trimestres vinents els temes a tractar seran el retrat i les malalties, al segon i tercer trimestre, respectivament.