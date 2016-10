Illa Carlemany projecta dijous el documental ‘Astral’, de Jordi Évole, en favor d’Open Arms

Els cines Illa Carlemany projectaran dijous Astral, el documental de Jordi Évole sobre el rescat de refugiats a Líbia, amb un preu d’entrada de cinc euros, que es destinaran íntegrament a l’ONG ProActiva Open Arms. Amb la col·laboració d’Andbank, Andorra s’afegeix a aquesta iniciativa, que consisteix que prop d’un centenar i mig de sales de cine espanyoles i ara també Illa Carlemany projectin la pel·lícula durant tota aquesta setmana; a la televisió es podrà veure diumenge amb l’estrena de la nova temporada del programa Salvados, que Évole presenta a La Sexta. L’objectiu és aportar 1.500 euros, ja que el gerent del multisala escaldenc, Jordi Torres, confia a omplir la sala de 300 localitats. Aquesta iniciativa va sorgir quan l’equip de Salvados es va traslladar a Líbia per gravar un dels seus programes amb un veler que utilitza l’ONG ProActiva Open Arms per fer rescats al Mediterrani central, i van adonar-se que la realitat donava per a més d’un sol capítol. És per això que en arribar a Espanya van fer una crida a la solidaritat perquè es projectés als cinemes. Així doncs, Andbank va decidir unir-se a aquesta iniciativa i en posar-se amb contacte amb cinemes Illa Carlemany van oferir totes les facilitats possibles. Des del departament de comunicació del banc, Sílvia Encinas s’ha mostrat entusiasmada per poder formar part d’aquesta acció solidària promoguda per un programa com Salvados. Les entrades ja estan a la venda i el documental té una durada d’una hora i quaranta minuts. Diumenge que ve es projectarà a la televisió per estrenar la nova temporada del programa.