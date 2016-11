Guy Pearce substitueix Clive Owen com a protagonista d’‘Andorra’

Doncs no serà Clive Owen, el protagonista d’Andorra. No: serà Guy Pearce (L.A. Confidential, Memento i que té en postroducció l’última entrega d’Alien) qui encarnarà finalment Alexander Fox, el misteriós llibreter ianqui que es planta un bon dia a l’Andorra de fireta de Peter Cameron per mirar de superar la mort de l’esposa i la filleta. Com és sabut, la pel·lícula la dirigirà Fred Schepisi (Roxanne, La casa Rússia), es rodarà a l’abril a Itàlia i la intenció de la productora és estrenar-la aquest mateix curs. Schepisi disposa d’un pressupost de més d’11 milions d’euros, i que potser no dóna per figurar a la categoria de superproducció però que li ha permès lligar un repartiment que cada dia que passa és encara més rutilant: el primer que s’hi va embarcar va ser Owen, inicialment en el paper que ara ha anat al sarró de Pearce; però el protagonista de Closer i The International continuarà formant part de l’elenc, ara en un paper secundari: serà Mr. Dent, marit en la ficció de Toni Collette (El sexto sentido, Petita miss Sunshine), una altra de les estrelles que s’han posat a les ordres de Schepisi. Per si no n’hi havia prou, també han confirmat la seva participació en el projecte Gillian Anderson, la Scully d’Expediente X –serà Miss Quay–, i la veterana Vanessa Redgrave (¿se’n recorden, de Blow-Up?), que hi encarnarà Mrs. Reinhardt, la propietària de l’hotel on Alexander va a espetegar. El repartiment el completen secundaris com Joanna Lumley (Mrs. Quay), Riccardo Scamarcio (tinent Afgroni) i Eamon Farren (Vere). La producció, recordin, a càrrec de James Ivory, especialment consumat en relats d’època. I Andorra ho és.