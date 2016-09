Goya i la RAE per a una tardor espanyola

No és en absolut una sorpresa perquè ja fa uns quants cursos que l’ambaixada espanyola es va posar les piles en matèria cultural per oferir una programació més que arregladeta. Però el cartell d’aquesta tardor espanyola és molt probablement el més sensacional de què es té memòria per aquí dalt, i per fi pot rivalitzar amb la temporada francesa sense por de perdre. Perquè després diguin que la competència no és bona. Per quantitat i sobretot per qualitat. Es mantenen les cites ja reglamentàries, des de les Jornades de cine espanyol –que arriben a la setena edició i que tornen a tenir un convidat d’excepció: Juanma Bajo Ulloa, que obrirà el cartell amb Alas de mariposa– fins al Fòrum Pirineus, que tindrà lloc el 29 de novembre sota el lema Literatura iberoamericana: punts comuns entre dos continents, i amb un cartell de primeríssima fila: dos premis Planeta –la novel·lista uruguaiana Carmen Posadas (Pequeñas infamias, 1998) i el madrileny Javier Moro, amb El imperio eres tú, sobre la peripècia imperial de Pere I del Brasil (2011)– i el filòleg i crític gallec Darío Villanueva, director de la Reial Acadèmia Espanyola (RAE).

També es mantenen els Diàlegs europeus, amb l’objectiu de contribuir a la reflexió sobre la construcció europea en uns moments especialment sensibles, tant en l’àmbit continental, amb el Brexit i la crisi dels refugiats, com en l’interior, amb l’acord d’associació en marxa: Cristina Manzano, directora de la revista Esglobal i membre de l’Institut Elcano, obrirà el cicle amb Visión compartida, acción común, sobre l’Estratègia Global Europea aprovada al juny pel Consell Europeu (3 d’octubre). La seguirà Jacint Jordana, director de l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI), amb una ponència sobre les agències reguladores del funcionament dels mercats (23 de novembre).

En cursos anteriors, la cosa s’hauria acabat aquí; aquest, no. L’ambaixada patrocina la Setmana d’Aragó, que tindrà lloc a partir del 10 d’octubre i que a banda del vessant més oficial –amb una trobada empresarial, conferència de la consellera d’Economia, Marta Gastón, i una fira gastronòmica que tindrà lloc a Illa Carlemany– també tindrà una extensió cultural de primeríssima fila: Francisco de Goya en la cartuja de Aula Dei, amb la reproducció en gran format de les set escenes del cicle que Goya va pintar el 1774 als murs de l’església d’aquest convent de clausura ubicat a la província de Saragossa. Una obra de joventut i gairebé desconeguda i que –explicava ahir l’ambaixador, Manuel Montobbio– fins al 1998 només van poder visitar tres dones: la infanta Isabel, el 1913; la restauradora Teresa Grasa, el 1978, i una secretària judicial, el 1995. I totes tres amb butlla papal, requisit indispensable per accedir al refectori d’un orde de clausura. Si eres dona, és clar. Això va canviar el 1998, però dóna una idea del caràcter semisecret, per no dir clandestí, del cicle d’Aula Dei: doncs el tindrem –les reproduccions, és clar– a la sala d’exposicions de l’ambaixada, juntament amb el facsímil del Cuaderno italiano, amb els estudis preparatoris de Goya per als murals de la cartoixa.

La Setmana d’Aragó es completarà amb un (altre) minicicle de cine, de moment amb només un dels tres títols confirmat: La novia, de la directora Paula Ortiz, dos Goyas –quina insistència!– el 2016 (11 d’octubre). I no ens descuidem, és clar, del cicle de cine iberoamericà, que acaba dissabte amb la projecció de dos documentals de Pepe Vidal (Runas i La ventana de los Andes) i presència del director al cinefòrum, ni d’El coloquio de los perros, la novel·la exemplar de Cervantes que els Joglars van adaptar el 2012 a l’escenari –amb direcció de Ramon Fontseré: Albert Boadella s’acabava de jubilar– i que el 3 de novembre arriba al Comunal. En fi: molt, bo, variat i, atenció, tot gratuït (menys el Coloquio). I a la primavera, més.