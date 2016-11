Gillian Anderson i Vanessa Redgrave s’enrolen a l’‘Andorra’ de Cameron i Schepisi

Un dels objectius de l’Acadèmia del Cinema serà evitar que es repeteixin casos com el d’Andorra, el llarg inspirat en la novel·la homònima de Peter Cameron que Fred Schepisi rodarà l’abril que ve en localitzacions italianes: Pozo lamentava recentment i des d’aquestes mateixes pàgines que els productors australians ni tan sols es van plantejar de venir a rodar aquí perquè l’únic que els podíem oferir eren facilitats logístiques, i això ho troben en qualsevol país. Es referien, és clar, a les bonificacions fiscals de fins al 35% que ofereixen altres destinacions de cine: les Canàries, sense anar més lluny. El cas és que l’Andorra de Cameron, Schepisi i James Ivory –que hi exerceix com a productor executiu– continua endavant i amb estupendes sorpreses: a banda de Clive Owen i Toni Collette, que ja sabíem, els onze milions d’euros del pressupost han donat per tancar un repartiment en què també figuren, atenció, Gillian Anderson i Vanessa Redgrave, i que es completa amb noms de primera fila com els de Joanna Lumley i Riccardo Scamarcio. ¿Hauria valgut la pena o no, portar-los cap aquí? ¿O, com a mínim, intentar-ho?