Fèrriz també passarà ‘Fred’

Si dissabte a primera hora del matí tenen l’ocurrència de pujar al port d’Envalira, sàpiguen que és molt probable que pel mateix preu viatgin en el temps fins a la II Guerra Mundial i s’hi topin un grup de fugitius. Jueus, és clar, perquè figura que som al novembre del 1943, ben bé al rovell de l’ou de l’epopeia dels passadors. I entre els fugitius, dos de ben eminents: Marian Rejewski i Henry Zygalski, matemàtics de l’Oficina de Criptografia de l’estat major polonès i dos dels homes que van contribuir a rebentar Enigma, l’artefacte suposadament inviolable que l’exèrcit alemany utilitzava per encriptar (i desencriptar) missatges. Un episodi inspirat en fets reals –els dos matemàtics polonesos van ser capturats a Puigcerdà per la guàrdia civil, el 29 de gener del 1943– i que serveix de punt de partida per a l’adaptació a la pantalla gran de Fred, l’obra de teatre d’Agustí Franch estrenada a l’octubre a les Fontetes.

La del port d’Envalira és una de les escenes que l’equip de Fred roda des d’avui mateix fins dilluns per construir el teaser de la pel·lícula. A l’arribada del grup de fugitius a la suposada seguretat del país neutral que era Andorra durant la II Guerra Mundial s’hi afegiran altres escenes que es rodaran a Casa Cristo, a les Bordes de la casa als Cortals d’Encamp, i a la Casa d’Areny-Plandolit. En total, deu minutets de teaser, aquesta mena de tràiler que es filma abans –i no després– del rodatge, que serveix per vendre el projecte a hipotètics inversors, i que estarà llest abans de fi d’any. ¿L’objectiu? Rodar el llarg l’hivern del 2017. És clar que per a això caldrà primer reunir el milió d’euros que es calcula per al pressupost. Una missió difícil però no impossible, perquè –recorda Franch, aquí en funcions de guionista, ajudant de direcció i també productor– la sòcia catalana d’aquesta aventura, la productora Films de l’Orient, ja va aixecar 2,5 milions per a Coronel Macià.

A l’elenc que ja sabíem –Roger Casamajor i Aida Folch en els papers protagonistes, Antoni i Sara de cal Riot, i Joel Pla en el de Sendo, el passador– s’hi afegiran avui els actors que completen el repartiment definitiu. Amb sorpresa inclosa, perquè Isak Férriz torna a la guerra –fa dos anys, segur que ho recorden, es va posar en la pell d’Arthur, el pilot de Wolves–, però ara canvia de bàndol i encarna Hans, l’oficial de la Gestapo i un dels dos dolents d’aquesta història; l’altre, atenció, és el doctor Coco, glups, sanguinari i morfinòman, transsumpte literari del doctor Antoni de Barcia que segons el testimoni d’aviadors nord-americans que van evadir-se per aquest trosset nostre de Pirineu –John Trost, Cyrill Penna i Dick Adams, sense anar més lluny– es dedicava a tallar els peus congelats dels fugitius que tenien la mala sort d’anar a caure a les seves urpes.

Doncs bé, al doctor Coco li donarà vida Toby Harper, en un curiós i circular gir del destí perquè resulta que aquest Harper, secundari habitual de TV3, ja va participar a Entre el torb i la Gestapo. L’equip artístic el completen Florin Opitrescu, actor romanès a qui hem pogut veure a la segona temporada de Mar de plástico, en el paper de Rejewski; i dos dels intèrprets del Fred teatral: Irina Robles –que havia sigut Sara a les Fontetes– com a Rebeca, l’esposa de Marian, i Ettore Colombo –antic Hans– com a Zygalski.

Trullenque definia ahir Fred com un drama familiar revestit de thriller, amb uns personatges que són aparentment homes (i dones) del carrer –o de la borda– col·locats pel destí davant de situacions que els sobrepassen i dilemes extraordinaris: entregar o no els fugitius a la Gestapo: “Una història poc coneguda fora del context pirinenc, plena de matisos i que mereix ser explicada, amb un personatge superlatiu: Sara, la gran protagonista de Fred, als antípodes de l’heroïna romàntica i que experimenta una transformació fascinant al llarg de la pel·lícula: de les suspicàcies inicials que li inspiren els fugitius a la plena consciència del que està bé i del que està malament.” Amb desenllaç sorpresa, per cert.

Una història, en fi, dura des del mateix títol: “Els personatges pateixen fred físic i també espiritual. I la naturalesa, imponent i a la vegada impassible davant del drama, hi juga un paper important.” En fi, que s’haurà de rodar a l’hivern i amb neu, molta neu.